13χρονος μαζεύει 1,5 εκατ. κουτιά και δωρίζει 21.000€ σε φιλανθρωπικές οργανώσεις: «Θα μπορούσα να παίζω video games»

Η απλή ιδέα ενός 13χρονου αγοριού εξελίχθηκε σε μια τεράστια περιβαλλοντική και φιλανθρωπική εκστρατεία στην Αγγλία.

Ο μόλις 13 ετών Ράιαν Χιούλανς από το Σόλιχαλ του Γουέστ Μίντλαντς κατάφερε να μετατρέψει μια μικρή προσωπική πρωτοβουλία σε ένα έργο με τεράστιο κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Από το 2023 μέχρι σήμερα, ο νεαρός μαζεύει κουτάκια αλουμινίου, τα παραδίδει σε εταιρείες ανακύκλωσης και προσφέρει τα έσοδα σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς, έχοντας συγκεντρώσει το εντυπωσιακό νούμερο των 1,5 εκατομμυρίου κουτιών.

Η προσπάθεια ξεκίνησε δειλά, όταν ο Ράιαν άρχισε να επικοινωνεί με τοπικές επιχειρήσεις ζητώντας τα άδεια κουτάκια που δεν χρειάζονταν. Στην αρχή μάζευε λίγες εκατοντάδες την εβδομάδα, τις οποίες αποθήκευε στο σπίτι με τη συνδρομή των γονιών του. Σταδιακά, το εγχείρημα γιγαντώθηκε και πλέον απαριθμεί περισσότερους από 200 τακτικούς προμηθευτές.

Τόνοι αλουμινίου και χιλιάδες ευρώ για καλό σκοπό

Η δραστηριότητά του είναι εντυπωσιακή, καθώς η οικογένεια επεξεργάζεται πλέον έναν τόνο αλουμινίου τον μήνα! Ο Ράιαν αφιερώνει περίπου 20 ώρες εβδομαδιαίως στο εγχείρημα, κυρίως μετά το σχολείο και τα Σαββατοκύριακα. Μόνο την περασμένη χρονιά συγκέντρωσε οκτώ τόνους υλικού, αποφέροντας πάνω από 6.000 ευρώ σε οργάνωση που στηρίζει γυναίκες, ενώ η συνολική προσφορά του ξεπερνά πλέον τις 21.000 ευρώ.

Η καθημερινή εργασία έγινε ευκολότερη όταν η οικογένεια απέκτησε μέσω δωρεάς έναν βιομηχανικό συμπιεστή, γεγονός που επέτρεψε τη διαχείριση μεγαλύτερου όγκου υλικού. Παράλληλα, η τοπική κοινωνία αγκάλιασε θερμά την προσπάθεια, με γείτονες και εθελοντές να μαζεύουν κουτάκια από τους δρόμους για να τα παραδώσουν στον 13χρονο.

«Θα μπορούσα να παίζω video games, αλλά προτιμώ να βοηθώ»

Ο ίδιος ο Ράιαν παραδέχεται ότι η αφοσίωση αυτή απαιτεί θυσίες για την ηλικία του: «Αν και ορισμένες φορές σκέφτομαι πως θα προτιμούσα να παίζω παιχνίδια με τους φίλους μου, η ικανοποίηση του να προσφέρω σε οικογένειες που έχουν ανάγκη υπερισχύει, μου δίνει κίνητρο να συνεχίσω».

Πέραν της φιλανθρωπικής διάστασης, η πρωτοβουλία προσφέρει σημαντικό όφελος στο περιβάλλον, καθώς το αλουμίνιο είναι ένα υλικό που ανακυκλώνεται ταχύτατα και απαιτεί υποπολλαπλάσια ενέργεια σε σχέση με την παραγωγή του από πρώτες ύλες. Έτσι, ο μικρός Ματ κατάφερε να συνδυάσει την οικολογική συνείδηση με την κοινωνική αλληλεγγύη σε μια πρότυπη δράση.

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