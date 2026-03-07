Μπύρα, κρασί ή ποτό. Δείτε πόσα μπορεί να σας φέρουν κοντά στο όριο του αλκοτέστ σύμφωνα με τους υπολογισμούς.

Η ερώτηση επιστρέφει σχεδόν σε κάθε έξοδο και δη τα Σαββατόβραδα: «Πόσο μπορώ να πιω και να οδηγήσω;». Πολλοί πιστεύουν ότι υπάρχει ένας απλός κανόνας, ένας αριθμός ποτών που τους κρατά ασφαλείς απέναντι στο αλκοτέστ. Στην πραγματικότητα όμως τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα...

Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας το πλαίσιο για το αλκοόλ και την οδήγηση έχει γίνει αυστηρότερο, ενώ τα μπλόκα της Τροχαίας είναι πλέον συχνά σε όλη τη χώρα.

Τι δείχνει το αλκοτέστ

Στην Ελλάδα το νόμιμο όριο για τους περισσότερους οδηγούς είναι 0,50 γραμμάρια αλκοόλ ανά λίτρο αίματος. Στο αλκοτέστ αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 0,25 mg αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα.

Με απλά λόγια, αν η ένδειξη ξεπεράσει το 0,25, ο οδηγός θεωρείται ότι βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το πρόβλημα είναι ότι η ποσότητα αλκοόλ που οδηγεί σε αυτό το όριο δεν είναι ίδια για όλους. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: το φύλο, το βάρος, το ύψος, το αν έχει προηγηθεί φαγητό, την ταχύτητα κατανάλωσης, ακόμη και από την κούραση ή τα φάρμακα.

Πόσα ποτά αντιστοιχούν περίπου στο όριο

Με βάση μαθηματικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται διεθνώς για την εκτίμηση της συγκέντρωσης αλκοόλ στο αίμα, ένας άνδρας περίπου 80 κιλών μπορεί να φτάσει κοντά στο όριο με περίπου 2,5 έως 3 τυπικά ποτά.

Ένα τυπικό ποτό θεωρείται: μία μπίρα 330 ml ή ένα ποτήρι κρασί 125 ml ή ένα σφηνάκι περίπου 40 ml από ποτό όπως ουίσκι ή βότκα.

Για μια γυναίκα περίπου 65 κιλών, το όριο μπορεί να φτάσει ακόμη πιο γρήγορα, περίπου με 1,5 έως 2 ποτά.

Ωστόσο, υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι ακόμη και μία μπίρα ή ένα ποτήρι κρασί μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να φέρει την ένδειξη πολύ κοντά στο όριο του αλκοτέστ.

Γιατί δεν υπάρχει ασφαλής αριθμός ποτών

Η ένδειξη στο αλκοτέστ δεν εξαρτάται μόνο από την ποσότητα αλκοόλ. Παίζουν ρόλο πολλοί παράγοντες όπως:

το σωματικό βάρος η σύσταση του σώματος αν έχει προηγηθεί φαγητό η ταχύτητα με την οποία πίνει κάποιος το χρονικό διάστημα που έχει περάσει από το τελευταίο ποτό.

Επιπλέον, το αλκοόλ δεν αποβάλλεται γρήγορα. Ο οργανισμός το μεταβολίζει με σχετικά σταθερό ρυθμό, περίπου 0,10 έως 0,15 γραμμάρια αλκοόλ ανά λίτρο αίματος την ώρα.

Αυτό σημαίνει ότι ένα ποτήρι μπύρας ή κρασιού μπορεί να χρειαστεί περίπου 2,5 έως 4 ώρες για να αποβληθεί πλήρως από τον οργανισμό.

Οι ποινές αν σε πιάσει το αλκοτέστ

Ο νέος ΚΟΚ προβλέπει κλιμακωτές και αρκετά αυστηρές κυρώσεις. Για συγκέντρωση αλκοόλ από 0,50 έως 0,80 g/L αίματος προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες.

Αν η ένδειξη φτάσει από 0,80 έως 1,10 g/L, το πρόστιμο ανεβαίνει στα 700 ευρώ και η άδεια οδήγησης αφαιρείται για 90 ημέρες.

Σε επίπεδα πάνω από 1,10 g/L οι κυρώσεις γίνονται πολύ πιο βαριές, με πρόστιμο 1.200 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για έξι μήνες και ποινικές συνέπειες που μπορεί να περιλαμβάνουν ακόμη και φυλάκιση.

Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, τα πρόστιμα και οι ποινές αυξάνονται σημαντικά και μπορεί να φτάσουν ακόμη και σε πολυετή αφαίρεση διπλώματος.

Τελικά πόσο μπορείς να πιεις

Η πιο ειλικρινής απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει ένας αριθμός ποτών που να εγγυάται ότι δεν θα σε πιάσει το αλκοτέστ. Ακόμη και μικρή ποσότητα αλκοόλ μπορεί να επηρεάσει τις αντιδράσεις και την κρίση του οδηγού, ενώ η ένδειξη μπορεί να διαφέρει σημαντικά από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Γι’ αυτό και η βασική αρχή της οδικής ασφάλειας παραμένει η ίδια: αν πρόκειται να οδηγήσεις, ΜΗΝ πιεις καθόλου. Νέτα σκέτα. Ειδάλλως, βρες το νηφάλιο εκείνο φιλαράκι/σύντροφο που θα σε οδηγήσει με ασφάλεια πίσω στους δικούς σου ανθρώπους.

Πιάνουν τόπο τα νέα μέτρα

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το insider.gr, αισθητή μείωση στα θανατηφόρα τροχαία καταγράφεται στην Αττική το πρώτο εξάμηνο μετά την πλήρη εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Βάσει των στοιχείων που έχει δώσει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, στους έξι μήνες από τον Σεπτέμβριο του 2025 έως και τον Φεβρουάριο του 2026 καταγράφηκαν 54 θανατηφόρα τροχαία, έναντι 74 την ίδια περίοδο ένα χρόνο πριν, δηλαδή μείωση περίπου 27%.

Την ίδια περίοδο οι νεκροί από τροχαία στην Αττική μειώθηκαν από 75 σε 57, καταγράφοντας πτώση περίπου 24%.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ