Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Στο προσκήνιο η ανατριχιαστική προφητεία του Νοστράδαμου

Η ανατριχιαστική προφητεία του Νοστράδαμου για το 2026 ξαναέρχεται στην επικαιρότητα καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν κλιμακώνεται.

Οι προφητείες του Νοστράδαμου έρχονται και πάλι στο προσκήνιο, την ώρα που η κρίση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, καθώς οι οπαδοί του υποστηρίζουν ότι αρκετές από τις προβλέψεις του φαίνεται να πραγματοποιούνται το 2026.

Ο αστρολόγος του 16ου αιώνα θεωρείται από κάποιους ότι προέβλεψε σημαντικά παγκόσμια γεγονότα, όπως τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου και τον θάνατο της Πριγκίπισσας Νταϊάνα, στο βιβλίο του «Les Propheties», το 1555.

Αν και τα γραπτά του δεν περιλαμβάνουν ακριβείς ημερομηνίες, οι πιστοί λένε ότι αρκετά από τα αινιγματικά του χωρία θα μπορούσαν να σχετίζονται με γεγονότα που συμβαίνουν φέτος, από την κλιμάκωση παγκόσμιων συγκρούσεων έως την πολιτική αναταραχή.

Η προφητεία για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Ένα χωρίο, με τίτλο Quatrain I:26, αναφέρει: «Το μεγάλο σμήνος των μελισσών θα προκύψει… κατά τη νύχτα η ενέδρα…», το οποίο κάποιοι έχουν ερμηνεύσει ως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη πολέμου, που χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ και το Ιράν.

Υποστηρίζοντας αυτή τη θεωρία, υπάρχει ακόμα μία προφητεία που προειδοποιεί για παρατεταμένη σύγκρουση: «Επτά μήνες μεγάλος πόλεμος, οι άνθρωποι θα πεθάνουν από το κακό / Ρουέν, Εβρέ, ο βασιλιάς δεν θα αποτύχει».

Οι οπαδοί του Νοστράδαμου πιστεύουν ότι η αναφορά σε «επτάμηνο πόλεμο» θα μπορούσε να είναι προειδοποίηση για το πόσο θα διαρκέσει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Μια επίσης, από τις προφητείες του Νοστράδαμου λέει: «Όταν ο Άρης θα κυβερνά τον δρόμο του ανάμεσα στα αστέρια, ανθρώπινο αίμα θα ραντίσει το ιερό. Τρεις φωτιές θα αναφύουν από τα ανατολικά, ενώ η Δύση θα χάσει το φως της σε σιωπή».

Δεδομένου ότι ο Άρης ήταν ο αρχαίος θεός του πολέμου, κάποιοι ερμηνευτές πιστεύουν ότι το χωρίο υποδηλώνει ότι το 2026 θα μπορούσε να είναι μια ακόμη χρονιά σημαδεμένη από βίαιες παγκόσμιες συγκρούσεις.

Οι προφητείες επανέρχονται καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή κλιμακώνονται.

Οι αναφορές του Νοστράδαμου και οι ερμηνείες τους

Κάποιοι ερμηνευτές επισημαίνουν επίσης, τις επαναλαμβανόμενες αναφορές του Νοστράδαμου σε αιφνίδιες επιθέσεις και παράξενα όπλα, ως περαιτέρω απόδειξη ότι τα γραπτά του μπορεί να αντικατοπτρίζουν τον σύγχρονο πόλεμο. Στο Quatrain I:26, η μυστηριώδης φράση για ένα «σμήνος μελισσών» που αναδύεται τη νύχτα έχει μπερδέψει ιστορικούς και λάτρεις των προφητειών για χρόνια.

Ενώ οι μελετητές συχνά υποστηρίζουν ότι το χωρίο αναφέρεται σε μεσαιωνικές συγκρούσεις ή συμβολικές εικόνες, οι σύγχρονοι ερμηνευτές συνδέουν όλο και περισσότερο τη φράση με σμήνη drones, μη επανδρωμένα αεροσκάφη ικανά να χτυπούν στόχους υπό το πέπλο του σκοταδιού.

Κάποιοι οπαδοί του Νοστράδαμου ισχυρίζονται ότι η εικόνα των «μελισσών» που βουίζουν και αναδύονται τη νύχτα θα μπορούσε μεταφορικά να περιγράφει τον ήχο και την εμφάνιση των drones καθώς κινούνται προς τους στόχους.

Επίκαιρος σε παγκόσμιες κρίσεις

Αν και οι ιστορικοί προειδοποιούν ότι τα τετράστιχα του Νοστράδαμου είναι σκόπιμα αόριστα και ανοιχτά σε ερμηνείες, τα γραπτά του επανεμφανίζονται συχνά κατά τη διάρκεια παγκόσμιων κρίσεων. Ο αστρολόγος, που πέθανε το 1566, έγραψε σχεδόν 1.000 προφητικά ποιήματα στο «Les Propheties», πολλά από τα οποία περιγράφουν καταστροφές, πολέμους και πολιτικές αναταραχές.

Επειδή οι στίχοι ήταν εσκεμμένα αινιγματικοί, αναμιγνύοντας γαλλικά, λατινικά και συμβολική γλώσσα, μπορούν να ερμηνευτούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, σημαντικά παγκόσμια γεγονότα συχνά προκαλούν ανανεωμένο ενδιαφέρον για τα γραπτά του.

Από πολέμους και οικονομικές κρίσεις έως πανδημίες και πολιτικές αναταραχές, οι πιστοί έχουν επανειλημμένα αναζητήσει στους στίχους του Νοστράδαμου ενδείξεις για το τι μπορεί να συμβεί στη συνέχεια στον κόσμο.

