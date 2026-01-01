Οι προβλέψεις του Νοστράδαμου για το 2026: Μια δολοφονία, πόλεμος και «ποτάμια αίματος»

Ο Γάλλος μύστης παραμένει ακόμη και σήμερα αγαπημένο αντικείμενο ενασχόλησης για τους λάτρεις των θεωριών συνωμοσίας.

Δεν υπάρχει σχεδόν καμία πιθανότητα ο Νοστράδαμος να ήταν ιδιαίτερα περιζήτητος στα κοινωνικά σαλόνια της εποχής του. Οι προφητείες του, άλλωστε, ήταν σχεδόν πάντα φορτωμένες με σκοτάδι, καταστροφή και δυσοίωνα σενάρια για την ανθρωπότητα.

Καθώς ο κόσμος πλησιάζει το 2026, επιστρέφει –όπως κάθε φορά– το ερώτημα: τι είχε «δει» ο πιο διάσημος μάντης της Ιστορίας για τη χρονιά που έρχεται; Η απάντηση, σύμφωνα με τις ερμηνείες των κειμένων του, δεν είναι ιδιαίτερα καθησυχαστική.

Αξίζει πάντως μια μικρή παρένθεση. Ο Νοστράδαμος φέρεται να είχε αφήσει υπαινιγμούς ακόμη και για το τέλος του κόσμου το 2025. Αν λοιπόν διαβάζετε αυτό το κείμενο το 2026, τότε τουλάχιστον σε αυτό φαίνεται πως έπεσε έξω.

