Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας αντέδρασε τους τους Patriot στην Κάρπαθο.

Έφτασε στην Κάρπαθο η συστοιχία πυραύλων του αντιαεροπορικού συστήματος Patriot, που ενισχύει την ελληνική αεράμυνα απέναντι στις απειλές του Ιράν για χτυπήματα σε αμερικανικούς στόχους σε αντίποινα για τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Τουρκίας.

Όπως ανακοίνωσε το τουρκικό ΥΠΕΞ «οι Τουρκοκύπριοι και η Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου, με τη στήριξη της μητέρας πατρίδας και εγγυήτριας δύναμης Τουρκίας, είναι σε θέση να διασφαλίσουν τη δική τους ασφάλεια και δεν έχουν ανάγκη κανέναν άλλο».

@george_68kosgmail.com Έφθασε στην Κάρπαθο η συστοιχία πυραύλων του αντιαεροπορικού συστήματος Patriot , που ενισχύει την ελληνική αεραμυνα απέναντι στις απειλές του Ιράν για χτυπήματα σε αμερικανικούς στόχους σε αντίποινα για τις αμερικανοισραηλινές επιθέσεις. Στρατιωτικά οχήματα με το αντιαεροπορικό σύστημα πέρασαν από τον κεντρικό δρόμο του νησιού για να τοποθετηθούν στα σημεία που έχουν προεπιλεγεί. ♬ πρωτότυπος ήχος - Γιώργος Βενέρης

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, Oncu Keceli ανέφερε: «Βρίσκουμε τις δηλώσεις που έγιναν τις τελευταίες ημέρες, αντίθετες με το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς των νησιών του Αιγαίου, μη σοβαρές, ατυχείς και άκαιρες. Στο πλαίσιο της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάνης του 1923 και της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων του 1947, δεν υπάρχει κανένα αμφισβητούμενο ζήτημα ως προς το αντικειμενικό νομικό καθεστώς των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, τα οποία τελούν υπό καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης.

Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν προκαλεί ουσιαστικά έκπληξη το γεγονός ότι ορισμένοι κύκλοι, που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή μας και προσπαθούν σε κάθε ευκαιρία να δηλητηριάσουν τις διμερείς σχέσεις μας με τη σύμμαχο στο ΝΑΤΟ Ελλάδα, επιχειρούν ένα νέο τετελεσμένο.

Κάθε βήμα που θα κάνουν αυτοί οι κύκλοι, οι οποίοι κατηγορούν την Τουρκία για αναθεωρητισμό, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, είναι άκυρο. Ακόμη πιο αξιοσημείωτο είναι ότι η ίδια αυτή νοοτροπία, η οποία στο παρελθόν επιχείρησε να εξοντώσει μαζικά τους Τουρκοκύπριους, που ήταν συνιδιοκτήτες της Κύπρου, σήμερα ισχυρίζεται ότι θα τους προστατεύσει. Θέλουμε να γίνει γνωστό ότι οι Τουρκοκύπριοι και η Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου, με τη στήριξη της μητέρας πατρίδας και εγγυήτριας δύναμης Τουρκίας, είναι σε θέση να διασφαλίσουν τη δική τους ασφάλεια και δεν έχουν ανάγκη κανέναν άλλο.

Οι εξελίξεις στην περιοχή μας αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά τη σημασία της ειλικρινούς προσήλωσης στην ειρήνη και τη σταθερότητα. Με την ευκαιρία αυτή, υπενθυμίζουμε σε κύκλους που, με κίνητρα εσωτερικής πολιτικής, συνηθίζουν να προβάλλουν αβάσιμους ισχυρισμούς και να διαδίδουν παραπληροφόρηση σε βάρος της χώρας μας, ότι δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα και τους καλούμε να επιδείξουν σύνεση».

Ege Adalarının Silahsızlandırılmış Statüsüne İlişkin Son Dönemde Yaşanan Gelişmeler Hakkında:



Son günlerde Ege Adalarının Silahsızlandırılmış Statüsü hilafına yapılan açıklamaları gayriciddi, talihsiz ve zamansız buluyoruz.



1923 tarihli Lozan Barış Antlaşması ve 1947 tarihli… — Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@oncukeceli) March 5, 2026

