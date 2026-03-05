Κρίση στη Μέση Ανατολή: Η στάση της Κίνας και τα συμφέροντά της

Η Κίνα υποστηρίζει το Ιράν στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει με ΗΠΑ-Ισραήλ, αλλά τα συμφέροντά της επιβάλλουν σύνεση.

Η κυβέρνηση της Κίνας καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, όμως δεν θα διακινδύνευε αναμέτρηση με την Ουάσιγκτον παρέχοντας βοήθεια στο κράτος-εταίρο της, παρότι έχει μεγάλη σημασία γι’ αυτήν, καθώς μεγάλο μέρος του πετρελαίου που καταναλώνει προέρχεται από την Τεχεράνη, εκτιμούν αναλυτές.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ο αποκλεισμός της κίνησης στο στρατηγικής σημασίας στενό του Χορμούζ, το οποίο συνδέει τον Ινδικό Ωκεανό και τον Κόλπο, εγείρει ανησυχίες για τον εφοδιασμό της Κίνας, η οποία αγοράζει μεγάλο μέρος του πετρελαίου που καταναλώνει από την περιοχή.

Ειδικοί εκτιμούν ωστόσο, ότι το Πεκίνο διαθέτει επαρκή στρατηγικά αποθέματα αργού για να αντιμετωπίσει την κρίση, άμεσα τουλάχιστον. Το Πεκίνο μπορεί έτσι να επιδιώξει τους διπλωματικούς στόχους του ανεξάρτητα από την ένοπλη σύρραξη, περιμένοντας να ανοίξει ξανά το στενό.

Η συνάντηση Τζινπίνγκ-Τραμπ

Την 31η Μαρτίου , σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει ο Λευκός Οίκος, αναμένεται να γίνει καίριας σημασίας συνάντηση του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ και του Αμερικανού ομόλογού του, Ντόναλντ Τραμπ.

«Η ιρανική κρίση δεν είναι πολύ πιθανό να εκτροχιάσει τη σύνοδο Τραμπ-Σι, τουλάχιστον όσο οι ΗΠΑ δεν επιτίθενται στη ροή πετρελαίου από το Ιράν στην Κίνα», σχολιάζει στο Γαλλικό Πρακτορείο η Νταν Ουάνγκ, διευθύντρια του τμήματος του κέντρου μελετών Eurasia Group.

«Το Πεκίνο βλέπει το Ιράν ως στρατηγικό εταίρο μάλλον παρά ως στρατιωτικό εταίρο», σημείωσε η ίδια. Για την αναλύτρια, «η Κίνα έχει επίσης σχέσεις με τα άλλα κράτη του Κόλπου, κάτι που κάνει πολύ απίθανη την άμεση στρατιωτική βοήθεια, που θα ξεπερνά τη ρητορική».

Σημαντικό μαξιλάρι για την Κίνα

Η Κίνα μεγέθυνε τα τελευταία χρόνια τη διπλωματική παρουσία της στη Μέση Ανατολή και ήταν αυτή που είχε μεσολαβήσει το 2023 για το κλείσιμο συμφωνίας ανάμεσα στο Ιράν και τη Σαουδική Αραβία για την αποκατάσταση της σχέσης των δυο κρατών, ιστορικά αντιπάλων.

Το Ιράν κατόπιν εντάχθηκε, ως πλήρες μέλος, στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ), που συσπειρώνει δέκα χώρες, ανάμεσά τους την Κίνα, την Ινδία και τη Ρωσία και σκοπός ήταν να αποτελέσει αντίβαρο στις ΗΠΑ και στους συμμάχους τους. Η Κίνα εξαρτάται σε αυξανόμενο βαθμό από τη Μέση Ανατολή για την ενεργειακή τροφοδοσία της καθώς η δική της παραγωγή δεν καλύπτει, σύμφωνα με το γραφείο αναλύσεων Kpler, παρά μόλις το 30% της εσωτερικής ζήτησης.

Το Kpler εκτιμά ότι η Μέση Ανατολή ήταν η πηγή του 57% του πετρελαίου που εισήχθη μεταφερόμενο διά θαλάσσης στην Κίνα το 2025, ή με άλλα λόγια 5,9 εκατ. βαρελιών αργού ημερησίως, εκ των οποίων 1,4 εκατ. βαρελιών από το Ιράν. Αν και εξαρτάται σε υψηλό βαθμό από τις εισαγωγές αυτές, η Κίνα είναι προετοιμασμένη για ενδεχόμενες απροσδόκητες διαταράξεις του εφοδιασμού της.

«Χάρη στα χρόνια συνεχούς αποθήκευσης» η Κίνα έχει πλέον στη διάθεσή της κάπου 1,2 δισεκ. βαρέλια αργού, αποθέματα που ισούνται με περίπου 115 ημέρες εισαγωγών διά θαλάσσης», σύμφωνα με τη Μουγιού Σου, αναλύτρια του Kpler. «Το μέγεθος των κινεζικών αποθεμάτων αργού παρέχει σημαντικό μαξιλάρι που επιτρέπει η χώρα και τα διυλιστήριά της να αντέξουν τις διαταράξεις του εφοδιασμού από τη Μέση Ανατολή όσο και στις αυξήσεις των τιμών που τις συνοδεύουν», συνέχισε.

Εναλλακτική τα ρωσικά βαρέλια

Το Πεκίνο τόνισε την Κυριακή ότι «καταδικάζει σθεναρά» τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα που σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ και καλεί να «τερματιστούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση του πολέμου».

Αναλυτές αμφιβάλλουν ότι το Πεκίνο θα πάει πιο πέρα από τις φραστικές καταδίκες. Το γεγονός ότι περίπου οι μισές από τις εισαγωγές αργού της χώρας περνούν από το στενό του Χορμούζ σημαίνει ότι «η Κίνα έχει άμεσο συμφέρον να φροντίσει ότι οι ενεργειακές ροές στην περιοχή θα συνεχιστούν», σύμφωνα με τους Γκάρεθ Λέδερ και Μαρκ Γουίλιαμς της Capital Economics.

Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η Κίνα δεν πρόκειται να προχωρήσει σε «ενίσχυση της υποστήριξής της στο Ιράν» κατά τους ίδιους, ενώ κάτι ακόμη που ενισχύει την υπόθεση αυτή είναι το ότι «η Κίνα φοβάται ότι θα εκληφθεί ότι διευκολύνει επιθέσεις εναντίον των ΗΠΑ».

Κατά τη Μουγιού Σου, «η Ρωσία οδεύει να ωφεληθεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή», ιδίως σε περίπτωση που ο αποκλεισμός του στενού του Χορμούζ διαρκέσει. «Τα ρωσικά βαρέλια είναι μια από τις πιο άμεσα διαθέσιμες εναλλακτικές για την Ινδία και την Κίνα ώστε να αντικαταστήσουν τα προβλήματα στον εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή», εξήγησε.

