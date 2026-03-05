Το USS Gerald R. Ford είναι ο «τιτάνας» του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ένας θεόρατος γίγαντας που οργώνει τις θάλασσες για χάρη της Αμερικής.

Με μήκος πάνω από 330 μέτρα, 100.000 τόνους χάλυβα και κόστος που υπερβαίνει το ΑΕΠ ολόκληρων εθνών, το USS Gerald R. Ford (CVN-78) είναι ο «τιτάνας» του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ας δούμε 10 ενδιαφέροντα στοιχεία γι' αυτό το υπερόπλο που έχει στα χέρια του ο Ντόναλντ Τραμπ.

10 στοιχεία για το USS Gerald R. Ford

1. Είναι το πιο ακριβό πολεμικό πλοίο στην ιστορία. Η κατασκευή του κόστισε περί τα 13,3 δισεκατομμύρια δολάρια, χωρίς να υπολογίζονται τα σχεδόν επιπλέον 5 δισεκατομμύρια που επενδύθηκαν για την έρευνα και την ανάπτυξή του.

2. Σε αντίθεση με προηγούμενης τεχνολογίας αεροπλανοφόρα, που χρησιμοποιούσαν ατμό για την εκτόξευση αεροσκαφών, το Ford χρησιμοποιεί EMALS (Ηλεκτρομαγνητικό Σύστημα Εκτόξευσης Αεροσκαφών). Λειτουργεί παρόμοια με ένα μαγνητικά προωθούμενο τρενάκι του λούνα παρκ, επιτρέποντας ομαλότερες και ταχύτερες εκτοξεύσεις αεροσκαφών με λιγότερη φθορά στις δομές του.

3. Με εκτόπισμα 100.000 τόνων σε πλήρες φορτίο και μήκος 337 μέτρων, αυτός θαλάσσιος «γίγαντας» έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί περίπου 4.500 μέλη πληρώματος, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της αεροπορίας.

4. Τροφοδοτείται από δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες Bechtel A1B, ειδικά σχεδιασμένους γι' αυτό το πλοίο. Αυτοί οι αντιδραστήρες είναι ικανοί να παράγουν τρεις φορές περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από εκείνους της προηγούμενης κλάσης (Nimitz), επιτρέποντας στο σκάφος να λειτουργεί για 20 έως 25 χρόνια χωρίς ανεφοδιασμό.

5. Χάρη στον βελτιστοποιημένο σχεδιασμό του θαλάμου διακυβέρνησης και τους νέους καταπέλτες, το Ford μπορεί να αυξήσει τον ρυθμό εξόδων του κατά 25% έως 33% σε σύγκριση με τους προκατόχους του. Σε έντονες συνθήκες μάχης, μπορεί να εξαπολύσει έως και 270 αεροπορικές αποστολές σε 24 ώρες.

6. Αν παρατηρήσουμε μία φωτογραφία του Ford, μπορούμε να διακρίνουμε πως ο πυρήνας ελέγχου είναι μικρότερος και βρίσκεται πιο πίσω απ' ό,τι σε άλλα αεροπλανοφόρα. Αυτό απελευθερώνει πολύτιμο χώρο στο κατάστρωμα, καθιστώντας τον ανεφοδιασμό και τον επανεξοπλισμό των αεροσκαφών πολύ πιο αποτελεσματικούς.

7. Παρά το γεγονός ότι είναι πιο προηγμένο, απαιτεί περίπου 600 λιγότερους ναυτικούς από την προηγούμενη κλάση Nimitz. Αυτό συμβαίνει επειδή πολλά απ' τα συστήματά του είναι αυτοματοποιημένα, με αποτέλεσμα την προβλεπόμενη εξοικονόμηση 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε λειτουργικά έξοδα κατά τη διάρκεια της 50ετούς ζωής του.

8. Για την προσγείωση αεροσκαφών χρησιμοποιεί το Advanced Arresting Gear (AAG). Αντί για παλαιότερα υδραυλικά συστήματα, αυτό μπορεί να σταματήσει τα πάντα, από βαριά μαχητικά αεροσκάφη F/A-18 έως την τελευταία γενιά των ελαφρών drones, ρυθμίζοντας αυτόματα και με ακρίβεια την αντίσταση.

9. Η δυναμικότητα του στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι τόσο τεράστια που το πλοίο κατασκευάστηκε με γνώμονα το μέλλον. Έχει την ισχύ να τροφοδοτεί με καύσιμα, όπλα λέιζερ και πυροβόλα όπλα σιδηροδρόμων που βρίσκονται ακόμα υπό ανάπτυξη, κάτι που τα σημερινά αεροπλανοφόρα δεν θα μπορούσαν να χειριστούν χωρίς εκτεταμένες τροποποιήσεις.

10. Στις αρχές του 2026, το USS Gerald R. Ford έγινε βασικός παράγοντας στην παγκόσμια γεωπολιτική σκηνή. Πρόσφατα επιχειρούσε στη Μεσόγειο Θάλασσα και στον Περσικό Κόλπο, λειτουργώντας ως το κύριο αποτρεπτικό μέσο των ΗΠΑ στις τρέχουσες περιφερειακές εντάσεις.

