Τορπιλισμός της «Έλλης» στην Τήνο τον 15Αύγουστο του 1940: Ηχητικό ντοκουμέντο και μαρτυρίες

Ανήμερα της εορτής της Παναγίας το 1940, το ιταλικό υποβρύχιο «Ντελφίνο» τορπιλίζει και βυθίζει στο λιμάνι της Τήνου το ελληνικό καταδρομικό «Έλλη»

Η 15η Αυγούστου 1940 ξεκίνησε με κατάνυξη και ευλάβεια: λαός ολόκληρος είχε συγκεντρωθεί στην Τήνο για να τιμήσει τη Μεγαλόχαρη. Το καταδρομικό «Έλλη» είχε φτάσει υπό σταθερό σημαιοστολισμό, για να δώσει το λαμπρό παρόν στις εορταστικές εκδηλώσεις.

Στην γέφυρά του ο κυβερνήτης, πλοίαρχος Χατζόπουλος, με ανησυχία αλλά και υπευθυνότητα, διέταξε αυστηρά μέτρα ασφαλείας, είχε τους λέβητες σε πλήρη πίεση και τα αντιαεροπορικά σε επιφυλακή. Όμως κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει την απροκάλυπτη θηριωδία που θα ακολουθούσε, μέσα στην πιο ιερή ημέρα του ελληνικού ημερολογίου.

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