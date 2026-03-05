Συναγερμός στην Κύπρο: Ήχησαν ξανά σειρήνες στο Ακρωτήρι - Μήνυμα στους κατοίκους (vid)

Συναγερμός σήμανε ξανά στην Κύπρο με τις σειρήνες να ηχούν στην περιοχή του Ακρωτηρίου εν μέσω των σφοδρών πολεμικών συγκρούσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Νέο προειδοποιητικό μήνυμα εστάλη στους κατοίκους του Ακρωτηρίου γύρω στις 12:30 το μεσημέρι. Οι αρχές ζήτησαν από τους πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία και να ακολουθήσουν τις οδηγίες προστασίας μέχρι νεοτέρας.

Τι ανέφερε το μήνυμα

Συγκεκριμένα, το μήνυμα ανέφερε: «Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες».

Οι αρχές ζητούν από τους κατοίκους να απομακρυνθούν άμεσα από τα παράθυρα για την αποφυγή τραυματισμών και να αναζητήσουν κάλυψη κάτω από ανθεκτικά έπιπλα. Η σύσταση για παραμονή εντός των οικιών ισχύει μέχρι την επόμενη επίσημη ενημέρωση, με την κατάσταση να παραμένει υπό στενή παρακολούθηση λόγω της περιφερειακής κρίσης.

Λήξη του συναγερμού λίγα λεπτά αργότερα

Λίγα λεπτά αργότερα ήρθε και η λήξη του συναγερμού, με νέο μήνυμα να ενημερώνει τους κατοίκους ότι γίνεται άρση των απαγορεύσεων.

Ο τελευταίος συναγερμός στο Ακρωτήρι, όπου βρίσκεται η βρετανική στρατιωτική βάση, σήμανε γύρω στις 23:00 την Τετάρτη, χωρίς να προκληθεί κάποιο πρόβλημα.

Λίγες ώρες νωρίτερα, 2 από τα 4 ελληνικά F-16 όπου βρίσκονται στην Κύπρο, σηκώθηκαν λόγω ύποπτου drone που εντοπίστηκε κοντά στον εναέριο χώρο του Λιβάνου. Τα F-16 παρέμειναν αρκετή ώρα στον αέρα για επιτήρηση και στη συνέχεια επέστρεψαν στην Πάφο.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ