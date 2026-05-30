Χανιά: Προφυλακιστέοι η μητέρα και ο σύντροφός της για την κακοποίηση της 3χρονης

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν η μητέρα και ο σύντροφός της για την κακοποίηση της 3χρονης στα Χανιά. Τα αδέλφια του κοριτσιού φιλοξενούνται στο νοσοκομείο της πόλης.

Προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκαν η 25χρονη και ο 27χρονος σύντροφός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος του τρίχρονου κοριτσιού στα Χανιά, το οποίο συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

