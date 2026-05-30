Πανελλήνιες: 20 άνθρωποι εξομολογούνται όσα έζησαν ως μαθητές

Ήρθε η ώρα να γελάσουμε (και να κλάψουμε) με το κοινό μας τραύμα, τις Πανελλήνιες. 20 άνθρωποι θυμούνται το άγχος, το σοκ και τη λύτρωση μετά το «κραχ».

Είναι παράλογο –κι όμως απολύτως αληθινό– το πώς, όσα χρόνια κι αν περάσουν από τη χρονιά που δώσαμε Πανελλήνιες, κάθε Ιούνιο πιάνουμε τον εαυτό μας να ρωτάει για τα θέματα, να κοιτάζει τις βάσεις, να θυμάται. Οι Πανελλήνιες, άλλωστε, δεν είναι απλώς εξετάσεις. Είναι ένα συλλογικό τραύμα που μας ενώνει.

Ζητήσαμε από 20 ανθρώπους να «σκαλίσουν» αυτή τη μνήμη και να εξομολογηθούν όσα ένιωσαν από την περίοδο της προετοιμασίας μέχρι και την επόμενη μέρα.

Τους ρωτήσαμε: Τι θυμάστε από το πρώτο μάθημα που δώσατε; Ποιες ήταν οι σκέψεις σας όταν είδατε τα θέματα; Τώρα που τα βλέπετε με καθαρό μυαλό, άξιζε τελικά όλο αυτό το άγχος; Ή μήπως εκείνη η περίοδος ήταν η απόλυτη εκτόνωση όλων των μαζεμένων συναισθημάτων της χρονιάς;

Οι μαρτυρίες τους, όπως θα διαβάσετε στο reader.gr, μιλούν από μόνες τους.