Επιστήμονες ανακαλύπτουν ότι η Γη έχει διανύσει το μισό της ζωής της: Ο παράγοντας Ήλιος για το μέλλον της

Σύμφωνα με τους επιστήμονες η Γη βρίσκεται στα μισά της ζωής της και υποστηρίζουν ότι το μέλλον της εξαρτάται από τον Ήλιο.

Η Γη σχηματίστηκε πριν από περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια και οι επιστήμονες εκτιμούν ότι θα μπορούσε να συνεχίσει να υπάρχει για άλλα 5 δισεκατομμύρια χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι ο πλανήτης μας έχει ήδη διανύσει σχεδόν το μισό της συνολικής διάρκειας ζωής του.

Σύμφωνα με τη NASA και πολλές αστροφυσικές μελέτες, ένας θεμελιώδης παράγοντας για το μακροπρόθεσμο μέλλον της Γης είναι ο Ήλιος, ο οποίος γίνεται πιο φωτεινός όσο γερνάει. Αν και αυτή η αύξηση είναι πολύ μικρή, αντιστοιχεί σε λίγο περισσότερο από 1% κάθε 100 εκατομμύρια χρόνια.

Η φωτεινότητα του Ήλιου

Οι ερευνητές υπολογίζουν ότι, περίπου σε 1 δισεκατομμύριο χρόνια, η φωτεινότητα του Ήλιου θα αυξηθεί αρκετά ώστε να προκαλέσει ένα ανεξέλεγκτο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αυτό σημαίνει ότι οι ωκεανοί θα αρχίσουν να εξατμίζονται, οι υδρατμοί θα παγιδεύουν περισσότερη θερμότητα και οι συνθήκες στην επιφάνεια θα γίνουν εξαιρετικά εχθρικές.

Ο Keming Zhang, πλανητικός επιστήμονας στο UC San Diego, σχολίασε σε μελέτη του 2024: «Ο πλανήτης Γη θα παραμείνει κατοικήσιμος μόνο για περίπου άλλο ένα δισεκατομμύριο χρόνια, οπότε οι ωκεανοί θα εξατμιστούν λόγω του ανεξέλεγκτου φαινομένου του θερμοκηπίου, πολύ πριν από τον κίνδυνο να τον καταπιεί ένας κόκκινος γίγαντας».

400.000 προσομοιώσεις

Ερευνητές από το University of Toho, σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature Geoscience, διαπίστωσαν, χρησιμοποιώντας πλανητικά μοντέλα της NASA και έναν υπερυπολογιστή που εκτέλεσε 400.000 προσομοιώσεις, ότι η ατμόσφαιρα της Γης θα πάψει να είναι αναπνεύσιμη πριν ο πλανήτης καταστραφεί φυσικά.

Ορισμένα στοιχεία της NASA δείχνουν ότι, περίπου σε 5 δισεκατομμύρια χρόνια, ο Ήλιος θα εξαντλήσει το καύσιμο υδρογόνου στον πυρήνα του και θα διασταλεί, μετατρεπόμενος σε αυτό που οι αστρονόμοι αποκαλούν ερυθρό γίγαντα.

«Ο Ήλιος μπορεί τελικά να θέσει τέλος στη ζωή στη Γη, αλλά οι δικές μας ενέργειες θα καθορίσουν το πόσο κατοικήσιμη θα παραμείνει μέχρι τότε», συνόψισε ένας ερευνητής.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ