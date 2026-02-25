Ο Άδωνις δεν εμφανίστηκε σε εκπομπή: «Βλέπετε μια άδεια καρέκλα, προφανώς το μετάνιωσε» (vid)

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν εμφανίστηκε στην εκπομπή Kontra24 με την Λουκία Γκάτσου, όπως ήταν προγραμματισμένο, προκειμένου να συζητήσουν για τα γεγονότα στη Νίκαια.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Kontra24» με τη Λουκία Γκάτσου ήταν το βράδυ της Τρίτης (24/2) ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ωστόσο, ο υπουργός Υγείας δεν εμφανίστηκε τελικά στην τηλεοπτική εκπομπή.

Ο υπουργός Υγείας θα μιλούσε για όσα έχουν προκύψει τις τελευταίες μέρες μετά την επεισοδιακή επίσκεψή του στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε χτύπημα από γιατρό και πως έχει σχετικό βιντεοληπτικό υλικό, ωστόσο τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει δεν τον δικαιώνουν.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής του Kontra Channel, στην εισαγωγή της, έδειξε την άδεια καρέκλα του καλεσμένου και είπε πώς ο Άδωνις Γεωργιάδης το «προφανώς το μετάνιωσε». Μάλιστα, τόνισε ότι αν ο υπουργός αλλάξει γνώμη θα τον περιμένει για να συζητήσουν τα όσα έγιναν αλλά και τα όσα ακολούθησαν μετά την επίσκεψή του στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

«Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας, είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας καλωσορίζω στο Kontra 24. Βλέπετε μια άδεια καρέκλα και σας τη δείχνουμε επειδή ο καλεσμένος μας προφανώς μετάνιωσε. Στην καρέκλα αυτή θα βρισκόταν απόψε απέναντί μου ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης», ανέφερε χαρακτηριστικά η Λουκία Γκάτσου στην έναρξη της εκπομπής της.

«Είχαμε συμφωνήσει να είναι σήμερα εδώ και είχα σκοπό να του κάνω όλες τις ερωτήσεις για το θέμα που έχει προκύψει μετά τα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας. Ο κύριος Άδωνις Γεωργιάδης επέλεξε να μην έρθει. Τα συμπεράσματα δικά σας. Έχουμε δύο ώρες εκπομπή και, αν αλλάξει γνώμη, εμείς εδώ θα είμαστε και τον περιμένουμε», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια.

