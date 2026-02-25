Μια μελέτη 1.200 ετών ίσως και να εξηγεί τα πάντα για την κατάρρευση του πολιτισμού των Μάγια.

Πριν από περίπου 1.200 χρόνια, ο πολιτισμός των Μάγια στην Κεντρική Αμερική κατέρρευσε, ολόκληρες πόλεις εγκαταλείφθηκαν και ο λαός εξαφανίστηκε από περιοχές που κάποτε αποκαλούσε «σπίτι του».

Δεν ήταν ακριβώς το τέλος του λαού των Μάγια. Ωστόσο, η δύναμή τους μειώθηκε και στους επόμενους αιώνες δεν επανήλθαν ποτέ ξανά στο προσκήνιο. Το τι τους συνέβη και πού κατευθύνθηκαν αποτελεί αντικείμενο πολλών μελετών.

Το πώς ένας λαός που μπορούσε να χτίσει μεγάλες πόλεις, έφτασε τελικά στο σημείο να τις εγκαταλείψει, είναι κάτι που εδώ και καιρό έχει γοητεύσει ιστορικούς και επιστήμονες. Στην περίοδο περίπου 100 ετών, τα αστικοποιημένα πεδινά της χερσονήσου Yucatán μετατράπηκαν από πολυσύχναστες πόλεις σε πόλεις-φαντάσματα.

Η μελέτη 1.200 ετών που ίσως εξηγεί τα πάντα

Έχουν προταθεί πολλές θεωρίες για το τι συνέβη, αλλά μια μελέτη για τον πάγο, ηλικίας 1.200 ετών μπορεί να βοηθήσει να εξηγηθεί τι συνέβη στους Μάγια. Ένας από τους ερευνητές που μελετούσαν την κατάρρευση των Μάγια ήταν ο καθηγητής Paul Mayewski από το Πανεπιστήμιο του Μέιν, ο οποίος για το ντοκιμαντέρ του 2001 «Αρχαία Αποκάλυψη» (Ancient Apocalypse) πήρε δείγματα από παγετώνες ηλικίας 1.200 ετών και τα μελέτησε.

«Το πρώτο που εξετάσαμε ήταν το επίπεδο αμμωνίου» εξήγησε, σχετικά με το πώς η μελέτη πολύ παλαιών δειγμάτων πάγου μπορεί να μας πει πολλά για το παρελθόν. «Και το αμμώνιο είναι μια χημική ουσία που φτάνει στην ατμόσφαιρα και μας δείχνει αν υπήρχε μεγάλη βλάστηση στο βόρειο ημισφαίριο. Αν υπάρχει πολλή βλάστηση, υποθέτουμε ότι μάλλον επικρατούσαν ζεστές και υγρές συνθήκες. Αν η ποσότητα είναι μικρή, πιθανότατα υπήρχε ξηρασία, δεν υπήρχαν πολλά φυτά και τα εδάφη είχαν πιθανώς στεγνώσει», τόνισε.

Όταν μελέτησε το δείγμα πάγου 1.200 ετών, βρήκε σημαντική πτώση του αμμωνίου, γεγονός που κατά την άποψή του, υποδεικνύει ότι υπήρξε σοβαρή ξηρασία, η οποία θα είχε προκαλέσει αποτυχία των καλλιεργειών, με αποτέλεσμα να μην υπήρχε αρκετό φαγητό για τις πόλεις και να αναγκαστούν οι άνθρωποι να μετακινηθούν. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένας πιθανός λόγος για τον οποίο οι Μάγια εγκατέλειψαν ορισμένες από τις πόλεις τους σε διάστημα 100 ετών.

Ο ρόλος των δέντρων για την εξαφάνιση των Μάγια

Μια μελέτη για το πως η αποψίλωση των δέντρων δημιουργεί χώρο για γεωργικές εκτάσεις, έδειξε ότι λιγότερα δέντρα σε μια περιοχή μειώνουν την ικανότητα του εδάφους να απορροφά την ηλιακή ακτινοβολία, πράγμα που σημαίνει λιγότερη εξάτμιση νερού και τελικά, λιγότερη βροχή. Λιγότερη βροχή μπορεί να οδηγήσει σε ξηρασίες, αποτυχία των καλλιεργειών και αδυναμία παραγωγής αρκετού φαγητού για να συντηρηθούν οι πόλεις, μια διαδικασία που ειρωνικά ξεκίνησε από την αποψίλωση για να δημιουργηθεί περισσότερος χώρος για γεωργία.

Αυτή είναι άλλη μία από τις αρκετές θεωρίες που εξηγούν γιατί ο πολιτισμός των Μάγια μειώθηκε σημαντικά πριν από 1.200 χρόνια και τους «εξαφάνισε» από μεγάλες περιοχές που κάποτε έλεγχαν, αφήνοντας πίσω τους εγκαταλελειμμένες πόλεις.

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες θεωρίες, όπως οι συγκρούσεις εξουσίας, η πολιτική αναταραχή και η υπερπληθυσμός. Όταν οι Ισπανοί έφτασαν αιώνες αργότερα, οι ασθένειες που έφεραν είχαν καταστροφικές συνέπειες για τους ντόπιους πληθυσμούς των κατακτημένων περιοχών. Παρά τα όσα έχουν περάσει, οι Μάγια εξακολουθούν να υπάρχουν ως λαός σήμερα στην Κεντρική Αμερική.

