Βίντεο ντοκουμέντο: Πλακώθηκαν για την προτεραιότητα και τον τραυμάτισε με μαχαίρι

Καυγάς μεταξύ οδηγών ξέσπασε στα Κάτω Πατήσια, για την προτεραιότητα με τον ένα εκ των δύο να τραυματίζει τον άλλον με μαχαίρι.

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (24/2), στη συμβολή των οδών Νιρβάνα και Αχαρνών στα Κάτω Πατήσια, ανάμεσα σε έναν οδηγό ΙΧ και έναν διανομέα.

Οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν έντονα για την προτεραιότητα. Ο 51χρονος οδηγός μοτοσικλέτας επιτέθηκε με γροθιές στον 70χρονο οδηγό ΙΧ.

Ωστόσο, ο τελευταίος έβγαλε από την τσέπη του ένα αιχμηρό αντικείμενο και τραυμάτισε τον μοτοσικλετιστή στο μπράτσο.

Και οι δύο συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ. Στην κατοχή του 70χρονου βρέθηκε μαχαίρι μήκους 20 εκατοστών με λάμα 9 εκατοστών.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ