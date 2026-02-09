«Όλα καλά, θεία»: Ο απίθανος διάλογος δύο ληστών με γυναίκα την στιγμή που κλέβουν μοτοσικλέτα (vid)

Σκηνές απίστευτου θράσους σε στενό της Άνω Πόλης, με ληστές και μια γυναίκα να ανταλλάσσουν «θανατηφόρες» ατάκες μέσα στη νύχτα.

Το θράσσος ληστών και διαρρηκτών έχει περάσει προ πολλού σε άλλα λέβελ, ωστόσο το βίντεο ντοκουμέντο από τη Θεσσαλονίκη που μόλις είδαν τα μάτια μας, είναι βέβαιο ότι ξεπερνά κάθε προηγούμενο.

Τι βλέπουμε; Βλέπουμε πλάνα από κάμερα ασφαλείας σε ένα στενό της Άνω Πόλης, εκεί όπου δύο καρντάσια που δεν πολυψήνονται, λογικά, να κάνουν προβλεπόμενη δουλειά οχταώρου με ένσημα, «σηκώνουν» μια μηχανή μεγάλου κυβισμού μέσα στην άγρια νύχτα.

Το «θεία» που δεν έγινε ανεκτό

Την προσπάθειά τους για το παράταιρο αυτό μεροκάματο, διέκοψε μια περίοικος που κυκλοφορούσε εκείνη τη στιγμή στο δρόμο. Η τελευταία, όχι μόνο δεν γύρισε το κεφάλι από την άλλη πλευρά, αλλά είχε τα... κότσια να τους απευθύνει το λόγο.

Και πάνω που θα περίμενε κανείς να έχουμε δράματα με απρόβλεπτο αποτέλεσμα, γινόμαστε μάρτυρες ενός απίθανου διαλόγου ανάμεσα στη γυναίκα και τους δύο ληστές.

«Μπορώ να μάθω τι ακριβώς κάνετε;», τους ρώτησε με απόλυτη ψυχραιμία, με τους δύο ληστές να ανταπαντούν χαλλλαρά: «Εδώ, όλα καλά!»

- Την μηχανή πού την πάτε;

- Δικιά μας είναι, μας έμεινε. Όλα καλά, θεία!

Όλα είναι ανεκτά σε μια διαδικασία κλοπής, αλλά η τελευταία ατάκα φαίνεται πως δεν μπορούσε να περάσει ασχολίαστη...

«Ε, όχι και θεία!», τους απάντησε η γυναίκα με τους ληστές να μην πτοούνται και να την αποχαιρετούν:

«Άιντε, φιλακια!»

