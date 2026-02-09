Τι ζούμε; 25χρονος πλάκωσε με γκλοπ τον κουρέα του στην Πύλο επειδή δεν του άρεσε το… σβήσιμο! (vid)

Ένα απλό ραντεβού σε κουρείο κατέληξε σε βίαιη επίθεση και σύλληψη.

Τα νεύρα των περισσότερων εκεί έξω δεν είναι καλά τα τελευταία πολλά χρόνια, ωστόσο υπάρχουν και σκηνικά βίας τα οποία, η αλήθεια είναι πως ΔΕΝ τα βλέπαμε να έρχονται. Όπως, για παράδειγμα, το επεισόδιο που σημειώθηκε πριν από μερικές ώρες στην Πύλο, εκεί όπου ένας 25χρονος επέστρεψε σε κουρείο λίγες ώρες μετά το κούρεμά του και επιτέθηκε στον κουρέα, επειδή, όπως αποδείχθηκε, δεν έμεινε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός είχε επισκεφθεί το κατάστημα 51χρονου κουρέα το πρωί της ίδιας ημέρας. Το απόγευμα, όμως, επέστρεψε εμφανώς εκνευρισμένος, άρχισε να τον εξυβρίζει και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Από το «σβήσιμο» στη βία

Ο 25χρονος, για ασήμαντη αφορμή, επιτέθηκε στον κουρέα με πτυσσόμενη ράβδο με τις πληροφορίες από τα τοπικά μέσα να αναφέρουν ότι αφού τον έριξε κάτω, τον χτυπούσε για πάνω από 10 λεπτά, προκαλώντας του σωματικές βλάβες. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στη γειτονιά, ενώ χρειάστηκε η άμεση επέμβαση της αστυνομίας για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πύλου Νέστορος έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του δράστη. Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η πτυσσόμενη ράβδος που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, στοιχείο που επιβεβαίωσε τη σοβαρότητα του επεισοδίου.

Σαν να μην έφτανε αυτό, κατά την αποχώρησή του από το κατάστημα, ο νεαρός προκάλεσε φθορές και στο όχημα του 51χρονου κουρέα, προσθέτοντας ακόμη μία διάσταση στην υπόθεση, η οποία πλέον εξετάζεται συνολικά από τις αρχές.

Το περιστατικό σχολιάστηκε στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να σχολιάζει σκωπτικά ότι στο εξής, θα πρέπει να τον κουρεύουν... γουλί, γιατί αυτή θα είναι η πραγματική του τιμωρία.

Είναι ξεκάθαρο, θα συμπληρώναμε εμείς, πως δεν φταίνε τα μαλλιά, αλλά τα μυαλά...

