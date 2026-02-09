Οικονόμου για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού: «Κοιμήθηκε ο Θεός» (vid)

Ο Δημήτρης Οικονόμου σχολίασε την ήττα του Ολυμπιακού από τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 0-1 του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο μεγάλο ντέρμπι της 20ης αγωνιστικής της Super League και ο Δημήτρης Οικονόμου, γνωστός για τα ερυθρόλευκά του συναισθήματα κλήθηκε να σχολιάσει την ήττα της ομάδας του.

«Βλέπω κάτι Παναθηναϊκούς στέλνουν απανωτά μηνύματα... Εντάξει ρε παιδιά, είπαμε, κερδίσατε χθες... Κοιμήθηκε ο Θεός, εντάξει τι να κάνουμε τώρα; Έγινε κι αυτό! Γι αυτό είναι είδηση! Όταν κερδίζει ο Ολυμπιακός που είναι το αυτονόητο, λέμε ''κέρδισε ο Ολυμπιακός, μια χαρά, όλα καλά'', είπε ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ.

«Μία στο εκατομμύριο μπορεί να συμβεί και το αναπάντεχο. Έγινε... Τι να κάνουμε τώρα; Κατά λάθος; Κατά λάθος. Από αξία; Από αξία. Έγινε κι αυτό, το είδαμε. Εγώ το ματς δεν το είδα, κλάδευα εκείνη την ώρα, είχα δουλειά. Με ενημέρωσαν ότι κέρδισε ο Παναθηναϊκός», κατέληξε με τον Άκη Παυλόπουλο, φίλο του Παναθηναϊκού να το διασκεδάζει με την ψυχή του, χωρίς να σχολιάζει κάτι.

