«Έχουμε μια τελευταία ευκαιρία»: Ο δασολόγος Π. Παλαιολόγου για τις πυρκαγιές στη Δ. Αττική

Μια συζήτηση με τον καθηγητή Παλαιολόγο Παλαιολόγου για την αδυναμία πυρόσβεσης, τις λύσεις που υπάρχουν και τη διαχείριση των δασών.

Η καταστροφική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική άφησε πίσω της ένα φρικτό τοπίο. Η στάχτη των δασών μαζί με τα σπίτια που ισοπεδώθηκαν δημιουργούν μια εικόνα που εγείρει αρκετά ερωτήματα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έκαναν τα αδύνατα δυνατά για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Πλέον όμως, οι πυρκαγιές φαίνεται να έχουν το πάνω χέρι.

Η κατάσταση όπως διαμορφώνεται οδηγεί σε προβληματισμούς για τη διαχείριση των πυρκαγιών αλλά, εν τέλει, και για την προστασία των δασών. Είναι μια πυρκαγιά αναπόφευκτο στοιχείο του μεσογειακού συστήματος; Έχει εγκλωβιστεί η πολιτεία σε ένα δόγμα που βασίζεται αποκλειστικά στην πυρόσβεση και όχι την πρόληψη;

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