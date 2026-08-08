Κρήτη: Δεν είχε γίνει επίσημη καταγγελία - Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του παιδόφιλου τουρίστα
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Το δημοσίευμα του Newsbomb.gr κινητοποίησε τις Αρχές καθώς δεν είχε γίνει επίσημη καταγγελία στην Αστυνομία για το σοκαριστικό συμβάν - Αναζητείται ο παιδόφιλος τουρίστας.
Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην κοινή γνώμη η περίπτωση του παιδόφιλου στην παραλία Μονοναύτη στην Αγία Πελαγία της Κρήτης, ο οποίος επιχείρησε να χρηματίσει μια νεαρή υπάλληλο επιχείρησης ενοικίασης αυτοκινήτων για να συναινέσει και να τον αφήσει να ασελγήσει σε ένα μικρό κορίτσι που καθόταν έξω από το μαγαζί.
Το θέμα που έφερε στο προσκήνιο το Newsbomb.gr κάνει το γύρο του διαδικτύου και προκαλεί οργή για το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος άνδρας, ηλικίας περίπου 60-65 ετών, προσπάθησε να δωροδοκήσει τη νεαρή υπάλληλο ώστε να κάνει τα... στραβά μάτια κι αυτός να κάνει πράξη τις αρρωστημένες ορέξεις το στο 10χρονο κορίτσι.
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