Κρύφτηκε όλη νύχτα σε σούπερ μάρκετ, γέμισε τέσσερις βαλίτσες και τον έπιασαν με λεία 18.000 ευρώ

Το σχέδιο έμοιαζε τέλειο, αλλά κατέρρευσε όταν ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός και τον έπιασαν επ’ αυτοφώρω.

Ένας άνδρας συνελήφθη μέσα στη νύχτα σε σούπερ μάρκετ στη Γαλλία, αφού είχε καταφέρει να κρυφτεί στο εσωτερικό του καταστήματος μετά το κλείσιμο, με στόχο να πραγματοποιήσει μεγάλη κλοπή χωρίς να γίνει αντιληπτός. Το σχέδιό του, ωστόσο, κατέρρευσε λίγες ώρες αργότερα, όταν το σύστημα ασφαλείας τον πρόδωσε.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου. Το κατάστημα έκλεισε κανονικά στις 21:00 και τίποτα δεν έδειχνε ότι κάποιος είχε παραμείνει μέσα. Οι εργαζόμενοι αποχώρησαν χωρίς υποψίες, όμως περίπου δυόμισι ώρες αργότερα, στις 23:30, ενεργοποιήθηκε ο πρώτος αισθητήρας κίνησης.

Ο συναγερμός σήμανε αυτόματα και φύλακας ασφαλείας έσπευσε να ελέγξει τον χώρο. Εκεί βρέθηκε μπροστά σε μια εικόνα που δύσκολα συναντά κανείς σε νυχτερινή βάρδια.

Τέσσερις βαλίτσες γεμάτες προϊόντα

Ο άνδρας εντοπίστηκε μέσα στο κατάστημα έχοντας δίπλα του τέσσερις μεγάλες βαλίτσες, γεμάτες εμπορεύματα. Στην πρώτη του προσπάθεια να αποφύγει τη σύλληψη, ισχυρίστηκε ότι ήταν μέλος συνεργείου καθαρισμού, όμως η δικαιολογία του δεν έπεισε ούτε για δευτερόλεπτο.

Έλεγχος στο περιεχόμενο των αποσκευών αποκάλυψε την έκταση της κλοπής. Μέσα υπήρχαν απορρυπαντικά, ηλεκτρονικές συσκευές όπως iPhone, αλλά και συλλεκτικές κάρτες Pokémon. Η συνολική αξία της λείας εκτιμήθηκε περίπου στις 18.000 ευρώ.

Ο φύλακας τον κράτησε σε ειδικό χώρο μέχρι να φτάσει η αστυνομία, η οποία και τον συνέλαβε επιτόπου. Σύμφωνα με τη διοίκηση του καταστήματος, το σύστημα ανίχνευσης κίνησης λειτούργησε ακριβώς όπως είχε σχεδιαστεί, αποτρέποντας την ολοκλήρωση της κλοπής.

Σε προφυλάκιση και στο μικροσκόπιο και άλλες υποθέσεις

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στη φυλακή με καθεστώς προφυλάκισης, ενώ οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για να διαπιστώσουν αν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό ή μέρος ευρύτερης δράσης. Υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να σχετίζεται με παρόμοιες κλοπές που έχουν σημειωθεί το προηγούμενο διάστημα σε άλλα μεγάλα καταστήματα της περιοχής.

Για την ώρα, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το παρελθόν του υπόπτου, τον τρόπο δράσης του και το αν η επιλογή προϊόντων υψηλής αξίας δείχνει οργανωμένο σχέδιο και γνώση των συστημάτων ασφαλείας.

Κάποιες φορές το σχέδιο μοιάζει τέλειο. Μέχρι να ανάψει ένα κόκκινο φωτάκι στον συναγερμό.

