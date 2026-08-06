Άνω Λιόσια: Πήγαν να κλέψουν καλώδια, τον χτύπησε το ρεύμα και τον παράτησαν νεκρό στο αμάξι

Τρεις άνδρες πήγαν να κλέψουν ηλεκτροφόρα καλώδια στον Άγιο Στέφανο, αλλά ο ένας υπέστη ηλεκτροπληξία και πέθανε, με τους συνεργούς του να τον παρατάνε νεκρό στο αυτοκίνητο.

Στη σύλληψη δύο ανδρών, 68 και 72 ετών, προχώρησαν οι αρχές με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι εγκατέλειψαν αβοήθητο έναν επίσης 72χρονο, με τον οποίο είχαν μεταβεί μαζί στον Άγιο Στέφανο προκειμένου να αφαιρέσουν καλώδια από μετασχηματιστή.

Σύμφωνα με το protothema, το απόγευμα του Σαββάτου (1/8) οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τον άτυχο άνδρα νεκρό στα πίσω καθίσματα ενός αυτοκινήτου στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, φέροντας σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και το σώμα.

Τον εγκατέλειψαν και έφυγαν

Όπως διαπιστώθηκε από την προανάκριση, το προηγούμενο βράδυ η υποτιθέμενη ομάδα είχε μεταβεί στον Άγιο Στέφανο για να προχωρήσει στην κλοπή των καλωδίων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο 72χρονος χτυπήθηκε από υψηλή τάση ρεύματος, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να πέσει στο έδαφος από μεγάλο ύψος.

Αντί να καλέσουν σε βοήθεια, οι δύο συνεργοί του τον επιβίβασαν στο όχημα, το οποίο στη συνέχεια μετακίνησαν και εγκατέλειψαν στα Άνω Λιόσια, αφήνοντάς τον να υποκύψει στα τραύματά του.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθησαν, δυνάμει ενταλμάτων, πρωινές ώρες της 4-8-2026 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α.,-2- ημεδαποί ηλικίας 68 και 72 ετών, κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 1-8-2026 αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μετέβησαν, κατόπιν σήματος του Κέντρου, στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, όπου εντόπισαν στα πίσω καθίσματα σταθμευμένου οχήματος τη σορό 72χρονου άνδρα, ο οποίος έφερε τραύματα στο κεφάλι και τον κορμό.

Από την ενδελεχή προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι βραδινές ώρες της 31-7-2026 βρίσκονταν από κοινού με τον 72χρονο στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου, όπου κατά τη διάρκεια αφαίρεσης καλωδίων από μετασχηματιστή, ο τελευταίος φέρεται να υπέστη ηλεκτροπληξία και να έπεσε από ύψος στο έδαφος.

Στη συνέχεια, οι κατηγορούμενοι τον επιβίβασαν σε όχημα και τον μετέφεραν στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, όπου τον εγκατέλειψαν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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