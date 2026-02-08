Σε υψόμετρο σχεδόν 4.500 μέτρων, η Margherita Hut στις Άλπεις θεωρείται το ψηλότερο κτίριο της Ευρώπης. Προσβάσιμη μόνο με ανάβαση, λειτουργεί ως ορειβατικό καταφύγιο και ιστορικό ερευνητικό κέντρο.

Η Margherita Hut βρίσκεται χτισμένη στην κορυφή Punta Gnifetti, στον ορεινό όγκο Monte Rosa, κοντά στα σύνορα Ιταλίας-Ελβετίας. Το καταφύγιο πήρε το όνομά του από τη βασίλισσα της Ιταλίας, Μαργαρίτα της Σαβοΐας, η οποία εγκαινίασε την εγκατάσταση το 1893.

Αρχικά δημιουργήθηκε ως κέντρο έρευνας για την ιατρική σε μεγάλο υψόμετρο. Με την πάροδο των χρόνων, ωστόσο, εξελίχθηκε και σε ορειβατικό καταφύγιο που εξυπηρετεί αναρριχητές και έμπειρους πεζοπόρους.

Το υψηλότερο κτίριο της Ευρώπης: Πρόσβαση μόνο με ανάβαση

Σε υψόμετρο 4.554 μέτρων (14.941 πόδια), θεωρείται όχι μόνο το ψηλότερο καταφύγιο του Monte Rosa, αλλά και το ψηλότερο κτίριο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κατά τη θερινή περίοδο, από τις αρχές Ιουνίου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου, μπορεί να φιλοξενήσει έως και 70 άτομα για διανυκτέρευση.

Η πρόσβαση στη Margherita Hut δεν είναι απλή υπόθεση. Δεν επιτρέπεται προσέγγιση με ελικόπτερο για τους επισκέπτες και η μοναδική διαδρομή είναι με πεζοπορία/ορειβασία. Η ανάβαση συνήθως διαρκεί δύο ημέρες και απαιτεί καλή φυσική κατάσταση, καθώς και βασικές γνώσεις αλπικών τεχνικών.

Monthly record low at the Margherita Hut (4,560 mt) on the Signalkuppe. The value recorded from @ArpaPiemonte on 25 September was -21.1 °C overcoming the old -20.3 °C reached on 25 September 2004

@EKMeteo



Note: on 26 September the unofficial minimum reached -21.9 °C. Stay tuned pic.twitter.com/3j0YFLT3zH September 26, 2020

Από το 2017 έχουν επιτραπεί ακόμη και πολιτικοί γάμοι στον χώρο, με άδεια του δημάρχου της κοντινότερης πόλης, της Alagna Valsesia, με την προϋπόθεση βέβαια ότι το ζευγάρι και οι καλεσμένοι θα καταφέρουν να φτάσουν μέχρι εκεί.

Λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, το καταφύγιο λειτουργεί κανονικά μόνο το καλοκαίρι. Ωστόσο, υπάρχει και ένας μικρός χειμερινός χώρος με 12 κλίνες που παραμένει διαθέσιμος για όσους τολμήσουν την απαιτητική χειμερινή ανάβαση.

