Σωματοφύλακας επιχειρηματία στην Αίγυπτο έγινε viral όταν εμφανίστηκε σε βίντεο από κηδεία, με το εντυπωσιακό και ασυνήθιστο σωματότυπό του να προκαλεί καταιγισμό σχολίων στα social media.

Ένας ιδιαίτερα γυμνασμένος σωματοφύλακας έγινε πρόσφατα αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Αίγυπτο, εξαιτίας των τεράστιων μπράτσων του και του δυσανάλογα μικρού κεφαλιού του.

Στις αρχές του Ιανουαρίου, όλες οι διασημότητες και τα δημόσια πρόσωπα συγκεντρώθηκαν για να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους στον Αιγύπτιο τραγουδιστή Reda El Bahrawy για τον θάνατο της μητέρας του. Οι κάμερες κατέγραψαν στιγμιότυπα από την παρουσία τους και σε ένα από αυτά εμφανίστηκε μια επιβλητική φιγούρα με υπερβολικά μεγάλους δικέφαλους και ώμους.

Ποιος είναι ο «μυστηριώδης» άνδρας

Όπως αποκαλύφθηκε, πρόκειται για σωματοφύλακα του Sabry Nakhnoukh, αμφιλεγόμενου Αιγύπτιου επιχειρηματία που παρευρέθηκε στο μνημόσυνο. Αν και ο Nakhnoukh συνήθως τραβά την προσοχή, αυτή τη φορά επισκιάστηκε από τον εργαζόμενό του.

Ο άνδρας εμφανίζεται μόνο για λίγα δευτερόλεπτα στα βίντεο που κυκλοφορούν, όμως αυτό ήταν αρκετό για να γίνει θέμα συζήτησης.

Η υπερβολική μυϊκή του ανάπτυξη σε συνδυασμό με το μικρό κεφάλι δημιούργησαν έντονη εντύπωση. Κάποιοι χρήστες επαίνεσαν την επιβλητική του παρουσία, ωστόσο οι περισσότεροι σχολίασαν σκωπτικά τη δυσαναλογία του σώματός του.

Δεν έλειψαν και οι ισχυρισμοί ότι τα μπράτσα του ίσως έχουν ενισχυθεί με synthol, ουσία π ου χρησιμοποιείται από ορισμένους bodybuilders για τεχνητή αύξηση όγκου, καθώς θεωρούν απίθανο να επιτευχθεί φυσικά τέτοιο μέγεθος.

