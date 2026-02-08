Ισχυρές βροχές και θαλασσινή διάβρωση αποκάλυψαν ρωμαϊκά ψηφιδωτά σε παραλία της Τυνησίας με τις αρχές να ταυτοποιούν τα ευρήματα με την αρχαία πόλη-λιμάνι Missua.

Η ομάδα του Εθνικού Ινστιτούτου Κληρονομιάς της επαρχίας Ναμπέλ εντόπισε και χαρτογραφεί χρονικά και γεωγραφικά νέα αρχαιολογικά ευρήματα που ήρθαν στο φως σε παραλία της Τυνησίας. Μετά από έντονες καταιγίδες στη Μεσόγειο, η διάβρωση των ανώτερων στρωμάτων του εδάφους αποκάλυψε αρχαία ψηφιδωτά κοντά στην παραλία Sidi Daoud.

Περαστικοί που περπατούσαν σε βροχερή ημέρα παρατήρησαν πρώτοι τα μοτίβα να εμφανίζονται μέσα από την άμμο και ειδοποίησαν τις αρχές. Πρόκειται για ψηφιδωτά που δεν είχαν καταγραφεί ξανά. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, μεταξύ των ευρημάτων υπάρχουν τόσο μονόχρωμα όσο και πολύχρωμα ψηφιδωτά, προερχόμενα από διαφορετικούς χώρους.

Άμεση παρέμβαση των ειδικών για να σωθούν τα ευρήματα της ρωμαϊκής πόλης-λιμάνι Missua

Μετά τις ειδοποιήσεις πολιτών, επενέβη άμεσα το εξειδικευμένο συνεργείο του Εθνικού Ινστιτούτου Κληρονομιάς στο αρχαιολογικό πεδίο Missua-Sidi Daoud-El Hauaria. Η γρήγορη κινητοποίηση είχε στόχο να προστατευθούν οι επιφάνειες από περαιτέρω φθορά λόγω καιρού και θαλάσσιας διάβρωσης. Η εμφάνιση των ψηφιδωτών δεν θεωρείται τυχαία, καθώς η περιοχή βρίσκεται πάνω από τα κατάλοιπα αρχαίας ρωμαϊκής λιμενικής πόλης, γνωστής ως Missua.

Τα ευρήματα συνδέονται με τη ρωμαϊκή περίοδο της χερσονήσου Cap Bon και της ρωμαϊκής επαρχίας της Αφρικής. Η βορειοανατολική Τυνησία θεωρούνταν στρατηγικής σημασίας ήδη από τη ρεπουμπλικανική εποχή της Ρώμης, καθώς βρισκόταν πάνω σε θαλάσσιες διαδρομές που συνέδεαν την Ιταλία, τη Σικελία και μεγάλες αφρικανικές πόλεις.

Μετά την πτώση της Καρχηδόνας το 146 π.Χ., οι Ρωμαίοι ανέπτυξαν τη Missua ως αποτελεσματικό λιμάνι με ισχυρούς εμπορικούς δεσμούς. Από εκεί διακινούνταν σιτηρά, λάδι και αγροτικά προϊόντα από το εσωτερικό του Cap Bon προς άλλα σημεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αναλύσεις αμφορέων δείχνουν ότι τρόφιμα έφταναν στη Missua ακόμη και απευθείας από τη Νάπολη, με βάση τη σύσταση των αργίλων και των ορυκτών.

Πολυτελείς κατοικίες και ψηφιδωτή διακόσμηση

Η πόλη διέθετε οικιστικές συνοικίες με θέα στη θάλασσα, λειτουργικές λιμενικές εγκαταστάσεις και μικρότερα δημόσια κτίρια με ποιοτική αρχιτεκτονική. Τα ψηφιδωτά της Sidi Daoud φαίνεται ότι προέρχονται από ρωμαϊκή έπαυλη, πιθανόν ιδιοκτησία γαιοκτήμονα ή επιχειρηματία που συνδεόταν με θαλάσσιες δραστηριότητες.

Η γεωμετρική, μονόχρωμη και πολύχρωμη διακόσμηση ενισχύει αυτή την εκτίμηση. Τέτοια ψηφιδωτά, που χρονολογούνται μεταξύ 1ου και 3ου αιώνα μ.Χ., δεν λειτουργούσαν απλώς ως επένδυση δαπέδου, αλλά ως ένδειξη κοινωνικού κύρους και πολιτιστικής ταυτότητας, με τα γεωμετρικά μοτίβα να αποτελούν χαρακτηριστική αισθητική επιλογή της ρωμαϊκής Αφρικής.

