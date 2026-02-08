Το χρονικό των οπαδικών μαχαιρωμάτων στο Γαλάτσι: Η συμπλοκή και το κυνηγητό στους δρόμους

Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την οπαδική επίθεση στο Γαλάτσι, με δύο -εκτός κινδύνου- τραυματίες, μετά από συμπλοκή και καταδίωξη.

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι Αρχές μετά το σοβαρό επεισόδιο με οπαδικά χαρακτηριστικά που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 7 Φεβρουαρίου στην περιοχή του Γαλατσίου. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο άνδρες, ηλικίας 32 και 25 ετών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ. και ρεπορτάζ του ERTNews, πρόκειται για ένα ενιαίο περιστατικό που εξελίχθηκε σε δύο διαφορετικά σημεία, σε πολύ μικρή απόσταση και με διαφορά λίγων λεπτών.

Πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 19:00, όταν σε απόμερο σημείο στα Τουρκοβούνια συναντήθηκαν δύο παρέες: πέντε άτομα και οι δύο νεαροί που στη συνέχεια τραυματίστηκαν. Εκεί φέρεται να ξέσπασε συμπλοκή, τα αίτια της οποίας διερευνώνται από τις Αρχές.

Κατά τη διάρκεια της έντασης, οι δύο άνδρες επιχείρησαν να απομακρυνθούν από το σημείο. Στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, σύμφωνα με μαρτυρίες, ένας από τους εμπλεκόμενους επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο, τραυματίζοντας τον 32χρονο στον γλουτό.

Ο τραυματίας κατάφερε να φτάσει σε κεντρικό δρόμο της περιοχής, όπου ζήτησε βοήθεια από διερχόμενους πολίτες και λίγο αργότερα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Καταδίωξη και δεύτερος τραυματισμός

Την ίδια ώρα, στην απέναντι πλευρά της περιοχής, οι δράστες φέρονται να καταδίωξαν τον 25χρονο με αυτοκίνητο. Αφού τον εντόπισαν, κατέβηκαν από το όχημα και του επιτέθηκαν, προκαλώντας του σωματικές κακώσεις. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δέχθηκε τραυματισμό στην περιοχή του θώρακα, χωρίς ωστόσο να διατρέξει κίνδυνο για τη ζωή του.

Μετά το επεισόδιο, οι δράστες διέφυγαν με Ι.Χ. προς τη λεωφόρο Αγίας Γλυκερίας. Σε κοντινό σημείο φέρονται να πέταξαν το αιχμηρό αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, το οποίο εντοπίστηκε αργότερα από αστυνομικούς.

Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου παραμένουν για νοσηλεία, χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ένας εκ των τραυματιών είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές σε διαφορετικό περιστατικό που σχετιζόταν με αθλητική εκδήλωση.

Η ΕΛ.ΑΣ. συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις μαρτύρων, με στόχο την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των εμπλεκομένων στην υπόθεση.

