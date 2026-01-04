«50€ για ξαπλώστρα στην Ελλάδα, 75€ για χλιδή στο Ντουμπάι»: TikToker συγκρίνει τις τιμές (vid)

Έντονη αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στα social media μετά από viral βίντεο στο TikTok, που συγκρίνει το κόστος και τις παροχές στις ελληνικές παραλίες με εκείνες στο εξωτερικό.

Σε βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου, TikToker αναφέρει πως η εμπειρία στην υψηλότερη πισίνα του κόσμου στο Ντουμπάι κοστίζει περίπου 75 ευρώ, προσφέροντας υψηλού επιπέδου εγκαταστάσεις και εξυπηρέτηση διεθνών προδιαγραφών.

Την ίδια στιγμή, στην Ελλάδα, όπως καταγγέλλεται, το καλοκαίρι άφησε πικρή γεύση σε χιλιάδες λουόμενους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Χαλκιδική, όπου για μια ξαπλώστρα τοποθετημένη δίπλα… στις τουαλέτες, η χρέωση έφτανε τα 50 ευρώ, χωρίς καμία πρόσθετη παροχή.

«Πληρώνουμε Εμιράτα, ζούμε στα Βαλκάνια»

Τα σχόλια κάτω από το βίντεο είναι αποκαλυπτικά. Στην Πάρο, μια τετραμελής οικογένεια φέρεται να χρειάστηκε έως και 300 ευρώ ημερησίως απλώς για να καθίσει στην παραλία, ενώ στη Μύκονο σετ ξαπλώστρας αξίας 150 ευρώ δεν περιλάμβανε ούτε ένα μπουκάλι νερό.

Η κεντρική κριτική δεν αφορά μόνο τις τιμές, αλλά κυρίως την αναντιστοιχία κόστους και ποιότητας: «Τιμές Ντουμπάι, υπηρεσίες τρίτου κόσμου, Βαλκάνια», σχολιάζουν χρήστες.

Παρότι το Ντουμπάι θεωρείται ακριβός προορισμός, προσφέρει αντίστοιχη εμπειρία και υποδομές. Αντίθετα, στην Ελλάδα, πολλοί θεωρούν πως οι τιμές εκτοξεύονται χωρίς ανάλογη αναβάθμιση υπηρεσιών, πλήττοντας τόσο τον εγχώριο τουρισμό όσο και τη διεθνή εικόνα της χώρας.

Το καλοκαίρι του 2025 και οι μεγάλες αντιθέσεις

Το καλοκαίρι του 2025 χαρακτηρίστηκε από τεράστιες διακυμάνσεις τιμών. Ορισμένες παραλίες προσπάθησαν να διατηρήσουν προσιτές επιλογές, ενώ σε άλλες περιοχές η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Ενδεικτικές τιμές:

Ακτή του Ήλιου (Άλιμος)

Καθημερινές: είσοδος 8€ + ξαπλώστρα 5€ → 13€/άτομο

Σαββατοκύριακα & αργίες: 17€/άτομο

Ακτή Βουλιαγμένης

Καθημερινές: 10€ (με ξαπλώστρα & ομπρέλα)

Σαββατοκύριακα: 15€

Αστέρας Βουλιαγμένης

Καθημερινές: 80€ το σετ

Σαββατοκύριακα & αργίες: 160€ το σετ

Λίμνη Βουλιαγμένης

Καθημερινές: 60€

Σαββατοκύριακα: 70€

Nuevo Loca Beach Bar (Ανάβυσσος)

Έως 50€ το σετ, ακόμη και καθημερινές

Δημοτική Πλαζ Αυλακίου (Μαρκόπουλο)

8€ είσοδος με ξαπλώστρα και ομπρέλα

