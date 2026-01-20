Παραλία στην Αγγλία γέμισε με πατάτες τηγανιτές και κρεμμύδια: «Έμοιαζε με κίτρινη άμμο» (vid)

Ασυνήθιστες εικόνες αντίκρισαν κάτοικοι και επισκέπτες σε παραλία της Αγγλίας, όταν φορτίο πλοίου κατέληξε στη θάλασσα και ξεβράστηκε στην ακτή, γεμίζοντάς τη με πατάτες και κρεμμύδια.

Ένα ιδιαίτερα παράξενο περιστατικό σημειώθηκε σε παραλία της νοτιοανατολικής Αγγλίας, στην περιοχή του Ίστμπουρν, όταν κοντέινερ φορτίου από τουλάχιστον δύο πλοία έπεσαν στη θάλασσα.

Το αποτέλεσμα; Η παραλία «πλημμύρισε» από πατάτες τηγανητές και κρεμμύδια. Τα κοντέινερ είχαν πέσει στη θάλασσα στις αρχές του νέου έτους, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούσαν στην περιοχή.

«Από μακριά έμοιαζε με κίτρινη άμμο»: Εικόνες που δεν είχαν ξαναδεί οι κάτοικοι

Το ασυνήθιστο θέαμα μάζεψε πολλούς κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν άμεσα και συμμετείχαν στις εργασίες καθαρισμού της ακτής. Τον συντονισμό είχε η εταιρεία θαλάσσιας διάσωσης Brand Marine, που ανέλαβε και την ανάκτηση του φορτίου με τα τρόφιμα.

Το σκηνικό προκάλεσε την έκπληξη όλων. Ο Τζόελ Μπονίτσι, κάτοικος του Ίστμπουρν, περιέγραψε την κατάσταση στο CNN: «Δεν περιμέναμε να δούμε πατάτες τηγανητές και κρεμμύδια απλωμένα κατά μήκος της παραλίας. Από μακριά έμοιαζε με κίτρινη άμμο».

Στις εργασίες συμμετείχαν πολλές οικογένειες, ώστε να επέλθει γοργά ο καθαρισμός της παραλίας. Οι δημοτικές αρχές ευχαρίστησαν δημόσια τους εθελοντές για τη βοήθειά τους.

Σύμφωνα με το Δημοτικό Συμβούλιο του Μπράιτον και Χοβ, απ' την παραλία συλλέχθηκαν συνολικά σχεδόν δύο τόνοι απορριμμάτων (συγκεκριμένα 1,9): «Είναι σχεδόν τέσσερις φορές περισσότερα από όσα μαζεύουμε συνήθως αυτή την εποχή του χρόνου», ανέεφερε ο Δήμος στην επίσημη ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

