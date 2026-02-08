Αν άνοιγες τρύπα μέχρι την άλλη πλευρά της Γης πού θα έβγαινες πραγματικά: Ο διαδραστικός χάρτης σου δείχνει (vid)

Πολλοί πιστεύουν ότι αν σκάψουν μέχρι την άλλη πλευρά της Γης θα φτάσουν σε Κίνα ή Αυστραλία. Ένας διαδραστικός χάρτης αποκαλύπτει την αλήθεια...

Σε πολλές χώρες επικρατεί αυτή η παιδική ιδέα πως αν κάποιος άνοιγε μια τρύπα και περνούσε μέσα απ' το κέντρο της Γης, θα κατέληγε σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Στις ΗΠΑ λένε συχνά «στην Κίνα», στο Ηνωμένο Βασίλειο «στην Αυστραλία», ενώ στην Αυστραλία λένε «κάπου στην Ευρώπη».

Στην πραγματικότητα, η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική. Ένας διαδραστικός χάρτης αποκαλύπτει το ακριβές σημείο της επιφάνειας της Γης που βρίσκεται διαμετρικά αντίθετα από οποιαδήποτε τοποθεσία.

Ποια είναι η αλήθεια; Οι περισσότεροι θα κατέληγαν στη θάλασσα!

Αν και το σενάριο είναι, ξεκάθαρα, θεωρητικό, καθώς η θερμότητα κι η πίεση στο εσωτερικό του πλανήτη το καθιστούν αδύνατο, ο χάρτης δείχνει τον «αντίποδα» κάθε σημέιου.

Για το Ηνωμένο Βασίλειο, το αντίθετο σημείο δεν είναι η Αυστραλία αλλά ο ωκεανός νοτιοανατολικά της Νέας Ζηλανδίας. Στην πραγματικότητα, μεγάλο μέρος της Ευρώπης έχει αντίποδες που πέφτουν σε θαλάσσιες περιοχές. Απ' τις λίγες εξαιρέσεις είναι ένα τμήμα της κεντρικής Ισπανίας, όπου οδηγείται στη στεριά της Νέας Ζηλανδίας.

Και για τις ΗΠΑ, ο δημοφιλής προορισμός της... Κίνας δεν ισχύει. Τα περισσότερα σημεία «βγαίνουν» στον Ινδικό ή τον Νότιο Ωκεανό. Απ' τα καλύτερα παραδείγματα που οδηγεί κοντά σε ξηρά, αφορά περιοχή κοντά στο Fort McMurray στον Καναδά, που αντιστοιχεί γεωγραφικά κοντά στα απομονωμένα νησιά Heard και McDonald.

Τι γίνεται με την Ελλάδα;

Πειραματιζόμενοι κι εμείς με τον χάρτη, βάλαμε την Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα την πρωτεύουσα, Αθήνα και μας έβγαλε βορειοανατολικά της Νέας Ζηλανδίας και πάλι σε ωκεανό.

Οι πόλεις που (όντως) βρίσκουν ξηρά

Ο χάρτης παρουσιάζει και σπάνια ζεύγη μεγάλων πόλεων που βρίσκονται σχεδόν ακριβώς αντικριστά στον πλανήτη, όπως: