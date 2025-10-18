«Μη γυρίζεις την πλάτη σου στο κύμα»: Η μαύρη παραλία της Ισλανδίας που «καταπίνει» ανθρώπινες ζωές (vid)

Σε μια από τις πιο διάσημες παραλίες της Ισλανδίας, η αναζήτηση της τέλειας φωτογραφίας μετατρέπεται σε επικίνδυνη πρόκληση, ενώ πριν λίγες εβδομάδες μια 9χρονη Γερμανίδα πνίγηκε στο ίδιο σημείο.

Αρκετοί τουρίστες δεν υπολογίζουν τίποτα μπροστά στην πιθανότητα να καταφέρουν ένα εντυπωσιακό κλικ που θα «ξυπνήσει» τον αλγόριθμο του Instagram προς όφελός τους. Όμως στην Reynisfjara της Ισλανδίας, την παραλία με τη μαύρη άμμο και τα άγρια κύματα, η φωτογραφία κοντεύει να γίνει… θανατηφόρα.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν πρόσφατα δείχνουν επισκέπτες να ποζάρουν σε βράχια δίπλα στη θάλασσα, και μέσα σε δευτερόλεπτα τα κύματα να τους πλησιάζουν επικίνδυνα. Οι προειδοποιήσεις είναι σαφείς αλλά εκείνοι δεν φαίνεται να διαθέτουν ιδρωμένο αυτί...



Οι στιγμές που προκαλούν κόμπο στο στομάχι

Ο φωτογράφος Gabriel Antal κατέγραψε τη σκηνή μέσω Instagram: τουρίστες ανεβαίνουν στους διάσημους βράχους με τα κύματα να χτυπούν, και κάποιος με πορτοκαλί μπουφάν να «φλερτάρει» επικίνδυνα με την απειλή. «Ήταν προδιαγεγραμμένο ότι κάποιος θα ξεκινήσει να παρασύρεται», είπε.

Δεν πρόκειται για υπερβολή: Μόλις πρόσφατα, στις 2 Αυγούστου 2025, μια 9χρονη Γερμανίδα χάθηκε μέσα στη θάλασσα από «sneaker wave» (έτσι ονομάζεται το κύμα που «ξεπετάγεται» χωρίς προειδοποίηση σε αυτή τη μαύρη παραλία.)

Οι τοπικές αρχές έχουν επισημάνει ότι ο πιο σημαντικός «κανόνας» εδώ είναι να μην γυρίζεις την πλάτη στο κύμα. Ωστόσο, δεν σταματούν απλώς στην νουθεσία: έχουν δημιουργήσει ζώνες τεσσάρων επιπέδων, έχουν τοποθετήσει φώτα προειδοποίησης και αλυσίδες σηματοδότησης. Παρ’ όλα αυτά, οι τουρίστες συνεχίζουν να αγνοούν τα σήματα.

Σε μία ομάδα Reddit, ένας χρήστης που είχε επισκεφθεί στο παρελθόν την διάσημη παραλία, έγραψε: «Μια τεράστια κυματάρα ήρθε ξαφνικά. Εγώ έστρεψα το βλέμμα αλλού και τα παιδιά μου παρασύρθηκαν».

Γιατί το «κλικ» γίνεται ρίσκο

Η παραλία Reynisfjara είναι μαύρη εξαιτίας της ηφαιστειακής στάχτης και λατομείων. Μπορεί να φαντάζει ιδανική για φωτογραφίες, όμως τα γεωμορφολογικά της χαρακτηριστικά προκαλούν επικίνδυνα «sneaker waves» που φτάνουν πολύ πιο ψηλά από ό,τι φαίνεται. Οι τουρίστες που σπεύδουν να στηθούν για φωτογραφία, δεν υπολογίζουν την ένταση του κυματισμού, το πόσο γρήγορα έρχεται η παλίρροια, το ότι ο βράχος είναι υγρός, κι άρα επικίνδυνος και τέλος, ότι ο χρωματισμός (μαύρη άμμος) δημιουργεί μια ψευδαίσθηση ασφάλειας.

Πριν υπάρξει κάποιο νέο θύμα, οι επισκέπτες καλό είναι να παραμείνουν τουλάχιστον 30 μέτρα μακριά από την ακτή, να μη γυρίζουν ποτέ την πλάτη τους στο νερό και να σέβονται τα προειδοποιητικά σήματα των Αρχών. Οι τελευταίες, εξετάζουν κλείσιμο της πρόσβασης σε συγκεκριμένα σημεία όταν η θάλασσα «πάνω σε κόκκινο» γίνεται ακατάλληλη.

