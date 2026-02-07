Τελεσίγραφο των ΗΠΑ ως τον Ιούνιο για την λήξη του πολέμου στην Ουκρανία

Οι ΗΠΑ θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία έως τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα όσα είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι ΗΠΑ θέλουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έως τον Ιούνιο, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της χώρας του έχουν προσκληθεί στις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα για νέες συνομιλίες.

«Οι Αμερικανοί θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού, τον Ιούνιο», είπε ο Ζελένσκι, με τη δημοσιοποίηση των δηλώσεών του να τελεί υπό εμπάργκο μέχρι σήμερα.

«Οι ΗΠΑ προσκάλεσαν για πρώτη φορά τις δύο ομάδες Ρώσων και Ουκρανών διαπραγματευτών, πιθανώς στο Μαϊάμι, σε μια εβδομάδα», δήλωσε ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στις τριμερείς συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη και την Παρασκευή στο Αμπού Ντάμπι.

«Η Ρωσία εκτόξευσε πάνω από 400 drones

Εν τω μεταξύ η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερα από 400 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και περίπου 40 πυραύλους σήμερα για να επιτεθεί στον ουκρανικό ενεργειακό τομέα, θέτοντας ως στόχο το δίκτυο ηλεκτροδότησης, εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και υποσταθμούς διανομής, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Κάθε μέρα, η Ρωσία θα μπορούσε να διαλέξει την πραγματική διπλωματία, αλλά διαλέγει νέα πλήγματα», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Χ.

«Είναι κρίσιμο όλοι όσοι στηρίζουν τις τριμερείς διαπραγματεύσεις να απαντήσουν σε αυτό. Η Μόσχα πρέπει να στερηθεί τη δυνατότητά της να χρησιμοποιεί το ψύχος ως μοχλό πίεσης κατά της Ουκρανίας», συμπλήρωσε.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ