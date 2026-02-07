Το μυστήριο χωριό της Ουαλίας: Σχεδιάστηκε να στεγάσει 10.000 κατοίκους, αλλά δεν υπάρχει ψυχή

Μυστήριο καλύπτει το ανατριχιαστικό χωριό στο Ηνωμένο Βασίλειο που επισκέφθηκε ο βασιλιάς Κάρολος, καθώς κανείς δεν εγκαταστάθηκε ποτέ εκεί.

Φαντάζει αξιοσημείωτο, εν μέσω της στεγαστικής κρίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, να υπάρχει μια πόλη που είχε αρχικά σχεδιαστεί να στεγάσει πάνω από 10.000 κατοίκους, αλλά σήμερα δεν φιλοξενεί απολύτως κανέναν. Κι όμως, αυτό ακριβώς συμβαίνει σε μια μικρή πόλη της Ουαλίας.

Κι ενώ η «πόλη-φάντασμα» αξίας 80 δισεκατομμυρίων λιρών στη Μαλαισία παραμένει σε άριστη κατάσταση παρά το γεγονός ότι είναι σχεδόν άδεια, το Λάνταρσι στην Ουαλία θυμίζει περισσότερο σκηνικό μετα-αποκαλυπτικής ταινίας τρόμου.

Η επίσκεψη του Καρόλου

Αξιοσημείωτο είναι ότι μόλις το 2013, ο βασιλιάς Κάρολος (ο οποίος τότε ήταν Πρίγκιπας της Ουαλίας) επισκέφθηκε τον οικισμό για να δει πώς προχωρούσαν τα έργα. Ωστόσο, το εγχείρημα εγκαταλείφθηκε μυστηριωδώς λίγο αργότερα.

Ο κινηματογραφιστής Τζέι Κέρτις σταμάτησε πρόσφατα στο σημείο με ένα drone για να διαπιστώσει τι απέγινε η μικρή αυτή πόλη. Ο λόγος που ερήμωσε παραμένει ακόμα ασαφής.

Μιλώντας στη The Sun, είπε: «Είναι σαν ένα χωριό που το ξέχασε ο χρόνος. Έμοιαζε εντελώς εγκαταλελειμμένο. Το μόνο με το οποίο μπορώ να το συγκρίνω είναι μια αποκαλυπτική ταινία, κάτι που θα συναντούσες σε μια παραγωγή του Χόλιγουντ», ανέφερε.

«Κάποια στιγμή νόμιζα πως ίσως ήταν κινηματογραφικό σκηνικό, διότι αυτή την περίοδο γίνονται πολλά γυρίσματα στην Ουαλία. Μόνο όταν πλησίασα λίγο περισσότερο με το drone κατάλαβα ότι επρόκειτο για έναν πλήρως ανεπτυγμένο οικισμό, με σπίτια, γκαράζ, ηλεκτρικό ρεύμα και φωτισμό», πρόσθεσε.

Τα 294 άδεια σπίτια και οι θεωρίες

Τελικά, κατασκευάστηκαν μόλις 294 σπίτια, με τους δρόμους να μην έχουν ποτέ συνδεθεί και πολλές θεωρίες να κυκλοφορούν για το τι ακριβώς οδήγησε στην εγκατάλειψη του έργου. Μεταξύ των υποθέσεων περιλαμβάνονται μόλυνση από πετρέλαιο και ασταθές έδαφος, ωστόσο οι ιδιοκτήτες της γης και οι τοπικές αρχές έχουν πάντα κρατήσει σιγή ιχθύος σχετικά με τους πραγματικούς λόγους της αποτυχίας.

Ο Τζέι πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση, κι αυτό είναι που μπερδεύει τους περισσότερους. Με τόση προβολή, μια βασιλική επίσκεψη και τόσο μεγάλες φιλοδοξίες, όταν μετά να τα βλέπεις όλα απλώς παρατημένα πραγματικά εκπλήσσεσαι. Πρόκειται για μεγάλα, ακριβά σπίτια. Είναι πολλά. Και κανείς δεν μετακόμισε ποτέ».

Οι προσδοκίες ήταν υψηλές για την μικρή αυτή πόλη, που βρίσκεται στον δήμο Νιθ Πορτ Τάλμποτ, όμως σήμερα δεν είναι παρά η σκιά αυτού που θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί. Και σαν να μην έφτανε το μυστήριο, υπάρχουν και πολλές αναφορές για αυτοκίνητα που έρχονται και φεύγουν τη νύχτα, κάτι που ίσως υποδηλώνει πως συμβαίνει κάτι ύποπτο.

