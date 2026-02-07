Boys and Girls Alone: 20 παιδιά έμειναν μόνα τους σε ένα σπίτι για ένα αμφιλεγόμενο reality (vid)

Ένα παλιό βρετανικό reality έβαλε 20 παιδιά 11–12 ετών να ζήσουν μόνα τους, χωρίς ενήλικες σε ένα σπίτι.

Στην εποχή που τα reality στην τηλεόραση δοκίμαζε τα όρια της ηθικής, ένα βρετανικό πρότζεκτ προχώρησε σε ακραίο κοινωνικό πείραμα. Η παραγωγή χώρισε 10 αγόρια και 10 κορίτσια, ηλικίας 11 και 12 ετών, σε δύο διαφορετικά σπίτια, όπου έπρεπε να ζήσουν χωρίς καμία επίβλεψη ενηλίκων.

Στα παιδιά δόθηκαν τρόφιμα, χρήματα, παιχνίδια και είδη καθαρισμού, ενώ συνεργείο βρισκόταν σε ετοιμότητα για παρέμβαση μόνο σε περίπτωση κινδύνου. Όλη η διαδικασία καταγράφηκε και προβλήθηκε στο Channel 4 με τίτλο «Boys and Girls Alone».

Η εικόνα ανά σπίτι διέφερε εντελώς: Από τη μία η οργάνωση και από την άλλη το... χάος

Η συμπεριφορά των δύο ομάδων εξελίχθηκε με εντυπωσιακά διαφορετικό τρόπο. Από τη μία, τα κορίτσια οργάνωσαν την καθημερινότητά τους, μαγείρευαν, καθάριζαν και επινόησαν δραστηριότητες, όπως ένα αυτοσχέδιο fashion show για ψυχαγωγία.

Απ' την άλλη, τα αγόρια άρχισαν γρήγορα να προκαλούν φθορές στον χώρο, να γράφουν στους τοίχους και να δημιουργούν, γενικώς, ένα χάος.

Μετά από λίγες ημέρες τα αγόρια χωρίστηκαν σε δύο «στρατόπεδα», κοιμόντουσαν σε διαφορετικά δωμάτια και προσπαθούσαν να εκνευρίσουν το ένα το άλλο, ακόμη και διακόπτοντας επίτηδες τον ύπνο της άλλης ομάδας με θορύβους και παρεμβάσεις.

Οι τσακωμοί στα δύο σπίτια: Πως το αντιμετώπισε το κάθε γένος

Δεν έλειψαν και οι συγκρούσεις. Σε μία περίπτωση προκλήθηκε καβγάς, μεταξύ των αγοριών, όταν ένα μπλουζάκι βάφτηκε και καλύφθηκε με αφρό ξυρίσματος. Παρ' όλα αυτά, δεν σημειώθηκαν σοβαροί τραυματισμοί.

Στο σπίτι των κοριτσιών μία απρόσμενη στιγμή έντασης σημειώθηκε όταν μπήκε ένα γατί γείτονα και όλες προσπάθησαν να το φροντίσουν. Αν και συνεργάστηκαν περισσότερα απ' τα αγόρια, καταγράφηκαν φαινόμενα ήπιας λεκτικής πίεσης μεταξύ τους, ενώ δύο κορίτσια αποχώρησαν πριν ολοκληρωθεί το πείραμα.

Τι δείχνουν και τι όχι τέτοιου είδους... πειράματα;

Παρότι το πρόγραμμα θεωρήθηκε τηλεοπτικά «ενδιαφέρον», πολλοί ειδικοί τόνισαν ότι δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, καθώς η παρουσία καμερών και το τεχνητό πλαίσιο επηρεάζουν έντονα τη συμπεριφορά των παιδιών.

Υπάρχουν πάντως και πραγματικά περιστατικά παιδικής απομόνωσης. Το 1965, έξι αγόρια που προσπάθησαν να φύγουν με βάρκα προς τα Φίτζι ναυάγησαν και έμειναν 15 μήνες σε απομονωμένο νησί.

Εκεί οργάνωσαν βάρδιες, έφτιαξαν αυτοσχέδια μουσικά όργανα και σχεδίασαν σχεδία διαφυγής. Όταν ένα παιδί έσπασε το πόδι του, οι υπόλοιποι το ακινητοποίησαν με ξύλα και το φρόντισαν μέχρι να αναρρώσει.