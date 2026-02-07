Τα φετινά μετάλλια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων είναι τα πιο ακριβά στην ιστορία: Πόσο κοστίζουν

Τα φετινά χρυσά και ασημένια μετάλλια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων θα κοστίζουν

Τα μετάλλια που απονέμονται στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026 συνοδεύονται από ένα κόστος αντάξιο του κύρους που έχει η κατάκτησή τους. Πρόκειται για τα πιο ακριβά μετάλλια που έχουν απονεμηθεί ποτέ.

Αυτό οφείλεται λόγω της εκτόξευσης των τιμών των πολύτιμων μετάλλων. Έτσι τα μετάλλια που θα δοθούν στους νικητές της φετινής διοργάνωσης θα έχουν μεγάλη αξία. Το κόστος του χρυσού και του ασημιού έφτασε σε ιστορικά υψηλά τους τελευταίους μήνες, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν σε αυτά εξαιτίας των ανησυχιών για τη γεωπολιτική κατάσταση στον κόσμο.

Η τιμή του χρυσού αυξήθηκε 60% σε έναν χρόνο

Η τιμή του χρυσού ξεπέρασε τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά για πρώτη φορά στα τέλη Ιανουαρίου, μετά από ένα ισχυρό ράλι καθ’ όλη τη διάρκεια της περσινής χρονιάς, κατά το οποίο η αξία του αυξήθηκε πάνω από 60%.

Τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο, η αξία τους έχει μειωθεί, με το ασήμι να καταγράφει πτώση σχεδόν 30% στις 30 Ιανουαρίου και τον χρυσό να υποχωρεί πάνω από 9% στη χειρότερη ημερήσια πτώση του από το 1983.

Πόσο κοστίζουν τα φετινά μετάλλια

Για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026, τα μετάλλια δημιουργήθηκαν από το Ιταλικό Κρατικό Νομισματοκοπείο και Πολυγραφικό Ινστιτούτο, «χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένο μέταλλο που προέρχεται από τα ίδια τα παραγωγικά του απορρίμματα».

Οι διοργανωτές εξήγησαν: «Θα χυτευθούν σε επαγωγικούς φούρνους που λειτουργούν αποκλειστικά με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με οικολογική συσκευασία από υλικά πιστοποιημένα από το FSC και με ελάχιστη χρήση πλαστικών».

Σύμφωνα με το CNN, τα χρυσά μετάλλια θα αξίζουν περίπου 2.300 δολάρια φέτος, περισσότερο από το διπλάσιο της αξίας τους, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Παράλληλα, τα ασημένια μετάλλια έχουν σχεδόν τριπλασιάσει την αξία τους και πλέον υπολογίζεται ότι θα αξίζουν σχεδόν 1.400 δολάρια.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι τιμές των μετάλλων έχουν αυξηθεί σημαντικά από τότε που οι Ολυμπιακοί Αγώνες διεξήχθησαν στη Γαλλία πριν από δύο χρόνια.

Δεν ισχύει το ίδιο όμως, για τα χάλκινα μετάλλια, τα οποία φέρεται να αξίζουν μόλις 5,50 δολάρια φέτος.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της Saxo Bank, Όλε Χάνσεν, τα μετάλλια που απονέμονται στους Ολυμπιακούς αθλητές είναι πιθανό να συνεχίσουν να αυξάνονται σε αξία και τα επόμενα χρόνια. «Πιθανολογώ ότι τα χρυσά και ασημένια μετάλλια των επόμενων Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων (το 2028) θα είναι ακόμη πιο ακριβά από αυτά των φετινών Χειμερινών Αγώνων», δήλωσε στο CNN.

