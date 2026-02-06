Η σκηνή από τα «Φιλαράκια» έκανε πολλούς να πιστεύουν ότι τα ούρα βοηθούν στο τσίμπημα μέδουσας, όμως οι γιατροί έχουν άλλη άποψη περί του θέματος.

Η ιδέα ότι πρέπει να ουρήσει κανείς πάνω σε τσίμπημα μέδουσας υπήρχε εδώ και χρόνια, αλλά έγινε παγκοσμίως γνωστή από επεισόδιο της σειράς «Φιλαράκι», όταν ο Τζόι δίνει αυτή τη συμβουλή. Έκτοτε, πολλοί τη θεώρησαν σωστή πρακτική πρώτων βοηθειών.

Οι γιατροί όμως ξεκαθαρίζουν ότι αυτή η ενέργεια πρόκειται για κακή ιδέα και όχι μόνο για λόγους… ευπρέπειας στην παραλία.

Γιατί τα ούρα μπορούν να χειροτερεύσουν το τσίμπημα

Γιατροί επισημαίνουν ότι η ούρηση πάνω στο σημείο του τσιμπήματος μπορεί να προκαλέσει απελευθέρωση περισσότερου δηλητηρίου. Τα ούρα έχουν συνήθως χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα και διαφορετική ωσμωτική σύσταση από το θαλασσινό νερό.

Αυτό μπορεί να ενεργοποιήσει τα λεγόμενα νηματοκύστια, τα μικροσκοπικά κεντριστικά κύτταρα που παραμένουν στο δέρμα, κάνοντάς τα να «πυροδοτήσουν» επιπλέον δηλητήριο. Το αποτέλεσμα είναι περισσότερος πόνος και εντονότερη αντίδραση. Όπως έχει δηλώσει και ο γιατρός Πίτερ Ρίτσαρντσον στο BBC: «Η πρακτική αυτή δεν συνιστάται».

Τι πρέπει να κάνετε αν σας τσιμπήσει μέδουσα;

Η σωστή άμεση αντίδραση είναι διαφορετική από ό,τι πιστεύουν πολλοί:

Ξεπλύνετε την περιοχή με θαλασσινό νερό, όχι γλυκό

Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα πλοκαμιών με τσιμπιδάκι, όχι με γυμνά χέρια

Τοποθετήστε την περιοχή σε ζεστό νερό όπου είναι εφικτό

Πάρτε απλά παυσίπονα αν χρειάζεται

Δεν συνιστάται η χρήση πάγου ούτε το κλείσιμο της πληγής με επίδεσμο αμέσως μετά.

Υπάρχουν και επικίνδυνα είδη μεδουσών

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το τσίμπημα προκαλεί τοπικό πόνο, φαγούρα και κοκκινίλες. Ωστόσο, υπάρχουν είδη όπως η κυβομέδουσα (box jellyfish) και η Πορτογαλική καραβέλα (Portuguese man-of-war), που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή ή και απειλητική για τη ζωή αντίδραση.

Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν εμετούς, μυϊκούς σπασμούς, δυσκολία στην αναπνοή και επικίνδυνη καρδιαγγειακή επιβάρυνση, καταστάσεις που απαιτούν άμεση ιατρική βοήθεια.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ