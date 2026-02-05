Ειδικοί συνιστούν να βάζουμε αλουμινόχαρτο στο πόμολο της πόρτας: Η εξήγηση είναι απλή

Ο λόγος που σε αρκετά σπίτια οι ιδιοκτήτες τους καλύπτουν με αλουμινόχαρτο τα πόμολα πόρτας.

Τα οικιακά κόλπα εφαρμόζονται από αμνημονεύτων χρόνων. Κάθε μάστορας έχει το δικό του εγχειρίδιο και στην εποχή των κοινωνικών δικτύων, το βήμα για τη διάδοσή τους είναι μεγαλύτερο. Ένα από τα πιο πρόσφατα, που κοινοποιήθηκε από το «La Brújula 24», έχει να κάνει με το αλουμινόχαρτο και τα πόμολα πόρτας.

Πρόκειται για ένα προϊόν που υπάρχει στις περισσότερες κουζίνες και έχει πολλές χρήσεις. Η πιο συχνή χρήση του είναι στο μαγείρεμα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο ψήσιμο, ενώ μια ακόμα είναι για να πακετάρουμε τα φαγητά.

Γιατί τυλίγουμε τα πόμολα πόρτας

Αλλά δεν σταματά εδώ. Η χρήση του αλουμινόχαρτου στα πόμολα πόρτας μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή γρατζουνιών, ενώ μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως ένα επιπλέον στοιχείο καθαριότητας. Πρόκειται για μια εύκολη λύση για την προστασία αυτού του εξαρτήματος από τη φθορά της καθημερινής χρήσης. Για παράδειγμα, μπορεί να φανεί χρήσιμη ώστε να μη λερωθεί όταν πρόκειται να βάψουμε ή να βερνικώσουμε.

Μια άλλη δυνατότητα είναι να τοποθετηθεί μόνιμα (αν και αυτό δεν είναι το πιο συνηθισμένο), με σκοπό την αποφυγή συσσώρευσης λίπους ή βρωμιάς στο μέταλλο του πόμολου. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί ιδιαίτερα σε πόρτες που χρησιμοποιούνται συχνότερα, όπως αυτές του μπάνιου ή της κουζίνας.

Τέλος, μία ακόμη χρησιμότητα αυτού του κόλπου έχει να κάνει με την αποφυγή πιθανών χτυπημάτων και γρατζουνιών. Ειδικά κατά τη διάρκεια μετακομίσεων ή ανακαινίσεων, που συνήθως συνεπάγονται τη μετακίνηση επίπλων μεγάλων διαστάσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι πιθανό να μην υπολογιστούν σωστά οι αποστάσεις και να αφήσουμε κάποιο σημάδι στη διαδικασία.

