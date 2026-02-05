Οι άνδρες μίλησαν: Πόσο επιθυμούν να διαρκεί η ερωτική πράξη

Πόση ώρα πρέπει πραγματικά να διαρκεί η ερωτική πράξη σύμφωνα με τους άντρες

Ένα από τα ερωτήματα που απασχολούν στις σχέσεις, είναι πόση ώρα θέλουν πραγματικά οι άντρες να διαρκεί η ερωτική πράξη και τα προκαταρκτικά.

Από τον τρόπο που η βιομηχανία ταινιών για ενήλικες παρουσιάζει την ερωτική επαφή, θα νόμιζε κανείς ότι οι άντρες επιθυμούν να διαρκεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Για τις γυναίκες, όμως, τα πράγματα απέχουν πολύ από αυτό.

Το GQ ερεύνησε το θέμα και ρώτησε έναν αριθμό γυναικών και non-binary άτομα για τις συνήθειές τους στο κρεβάτι. Από τις απαντήσεις τους διαπίστωσε ότι ο ιδανικός χρόνος της ερωτικής επαφής είναι 5-10 λεπτά, καθώς και 10-15 λεπτά προκαταρκτικών.

Πόσο χρόνο επιθυμούν οι άνδρες, διαφορά με τις γυναίκες

Μελέτες έχουν δείξει ότι οι άντρες έχουν υψηλότερη ερωτική επιθυμία από τις γυναίκες, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θέλουν και μεγαλύτερη διάρκεια στη σεξουαλική πράξη. Παρότι μπορεί να υπάρχουν διαφορές στη σεξουαλική διάθεση αντρών και γυναικών, φαίνεται πως και τα δύο φύλα συμφωνούν στο πόση ώρα θέλουν να διαρκεί η πράξη.

Μια μελέτη του 2004 διαπίστωσε ότι οι άντρες προτιμούν να αφιερώνουν περίπου 18 λεπτά συνολικά για την ερωτική πράξη και προκαταρκτικά, σύμφωνα με το Sex and Psychology. Η ίδια μελέτη, που αφορούσε 152 ετεροφυλόφιλα ζευγάρια στον Καναδά, έδειξε ότι οι γυναίκες θέλουν η διείσδυση να διαρκεί περίπου 14 λεπτά και τα προκαταρκτικά 19 λεπτά, οπότε δεν υπήρχε μεγάλη διαφορά στις προτιμήσεις των δύο πλευρών.

Τι λέει ειδικός για τα προκαταρκτικά

Σε άλλο σημείο, ειδικός σε τέτοιου είδους θέματα, εξέφρασε την άποψή του για το ποια θεωρεί την ιδανική διάρκεια των προκαταρκτικών. Μιλώντας στη Metro, η πιστοποιημένη σύμβουλος σεξ και σχέσεων Gemma Nice δήλωσε: «Οι άντρες συνήθως μπορούν να φτάσουν σε οργασμό μέσα σε 5–7 λεπτά, ενώ για τις γυναίκες χρειάζονται συνήθως 20–30 λεπτά».

Λαμβάνοντας υπόψη αυτή τη διαφορά, η Nice συμβούλεψε τα ζευγάρια να συναντηθούν κάπου στη μέση και να αφιερώνουν περίπου 15 έως 20 λεπτά στα προκαταρκτικά. Ωστόσο, όσο περισσότερος χρόνος αφιερώνεται στα προκαταρκτικά, τόσο πιο ωφέλιμο μπορεί να είναι… «Όσο περισσότερο ασχολείστε με τα προκαταρκτικά, τόσο πιο διεγερμένο και χαλαρό γίνεται το σώμα», εξήγησε η Nice.

«Όταν το σώμα βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας, το αίμα μπορεί να ρέει από την καρδιά, τους πνεύμονες και τον εγκέφαλο προς τα γεννητικά όργανα, επιτρέποντας την ενεργοποίηση περισσότερων από 10.000 νευρικών απολήξεων. Αυτό μπορεί να προσφέρει συνολικά μεγαλύτερη σεξουαλική ικανοποίηση και στους δύο συντρόφους», συμπλήρωσε.

