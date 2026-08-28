Θέλετε γρήγορη απώλεια βάρους; Δείτε πόσα κιλά είναι ασφαλές να χάσετε σε έναν μήνα

Σίγουρα, μπορεί να μπορείτε να χάσετε αρκετό βάρος σε ένα μήνα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και υγιές. Δείτε πόσα κιλά είναι ασφαλές να χάσετε σε έναν μήνα.

Πολλοί άνθρωποι θέλουν να χάσουν βάρος γρήγορα. Ωστόσο, ανεξάρτητα από τους στόχους ή τους λόγους που επιθυμείτε να χάσετε βάρος, το να βιάζεστε δεν είναι πάντα η καλύτερη επιλογή. Λοιπόν, πόσα κιλά μπορείτε να χάσετε ρεαλιστικά μέσα σε έναν μήνα;

Η απάντηση εξαρτάται από το κάθε άτομο. Ένα άτομο με μεγαλύτερο σωματικό βάρος μπορεί συνήθως να χάσει περισσότερα κιλά, καθώς ξεκινά από υψηλότερο βάρος. Σε γενικές γραμμές, η απώλεια περίπου μισού έως ενός κιλού την εβδομάδα θεωρείται ασφαλής και βιώσιμη. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να χάσουν περισσότερα κιλά στην αρχή, όμως συχνά πρόκειται κυρίως για απώλεια υγρών και όχι για πραγματική απώλεια λίπους.

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