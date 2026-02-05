Σαγκάη: Γυναίκα προκάλεσε τροχαία ατυχήματα καθώς άλλαζε τον καθρέφτη κυκλοφορίας για καλύτερο φενγκ σούι

Απίστευτο περιστατικό στη Σαγκάη, όπου γυναίκα άλλαζε τον καθρέφτη κυκλοφορίας για λόγους φενγκ σούι, προκαλώντας αλλεπάλληλα τροχαία και την παρέμβαση της αστυνομίας.

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό που αφορά την οδική ασφάλεια απασχολεί τις αρχές στη Σαγκάη, καθώς μια γυναίκα φέρεται να προκάλεσε σειρά τροχαίων ατυχημάτων μετακινώντας επανειλημμένα έναν καθρέφτη κυκλοφορίας, προκειμένου να βελτιώσει -όπως πίστευε- το φενγκ σούι της κατοικίας της.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η υπόθεση ξεκίνησε πριν από περίπου δύο μήνες, όταν η γυναίκα, βιώνοντας παρατεταμένη περίοδο ατυχίας, ζήτησε τη συμβουλή ειδικού στο φενγκ σούι! Ο σύμβουλος εντόπισε ως «πηγή αρνητικής ενέργειας» έναν καθρέφτη κυκλοφορίας που βρισκόταν απέναντι από την είσοδο του σπιτιού της και συνέστησε την απομάκρυνσή του από το οπτικό της πεδίο.

Έκτοτε, η γυναίκα φέρεται να άλλαζε κατ’ επανάληψη την κατεύθυνση του καθρέφτη, χωρίς άδεια, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να χάνουν την ορατότητα σε επικίνδυνη στροφή. Το αποτέλεσμα ήταν αρκετά μικροατυχήματα, τα οποία αρχικά θεωρήθηκαν συμπτωματικά.

Η κατάσταση αποκαλύφθηκε όταν η διαχείριση του συγκροτήματος κατοικιών διερεύνησε τα αίτια των συνεχών συμβάντων και διαπίστωσε την παρέμβαση στη σήμανση οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας. Παρά την τοποθέτηση δεύτερου καθρέφτη ως προσωρινή λύση, το πρόβλημα συνεχίστηκε.

Τελικά, ο αρχικός καθρέφτης σφραγίστηκε στη σωστή θέση και η γυναίκα κλήθηκε από την αστυνομία, η οποία την προειδοποίησε ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσει σοβαρές νομικές συνέπειες, εάν οι παρεμβάσεις της θέσουν ξανά σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια.

