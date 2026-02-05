Το ΑΙ δημιούργησε ανύπαρκτες θερμές πηγές στην Τασμανία: Τουρίστες ταξίδευαν άδικα για να τις βρουν (vid)

Ανύπαρκτος προορισμός «γεννήθηκε» από άρθρο τεχνητής νοημοσύνης για την Τασμανία, με αποτέλεσμα ταξιδιώτες να φτάνουν σε πραγματική πόλη αναζητώντας θερμές πηγές που δεν υπάρχουν.

Για τους απαιτητικούς ταξιδιώτες που σχεδίαζαν διακοπές στην Τασμανία αναζητώντας μια «ήσυχη απόδραση» και μια «αυθεντική σύνδεση με τη φύση», η ιστοσελίδα Tasmania Tours πρότεινε τις Weldborough Hot Springs.

Ο υποτιθέμενος προορισμός παρουσιαζόταν ως «απομονωμένο καταφύγιο στο δάσος» και συμπεριλαμβανόταν σε άρθρο με τίτλο «7 Best Hot Springs Tasmania Experiences for 2026». Υπήρχε όμως ένα βασικό πρόβλημα...

Το άρθρο είχε δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη

Δεν υπάρχει κανένα μέρος με το όνομα Weldborough Hot Springs, άρα δεν θα μπορούσε να έχει καμία από τις ιδιότητες που του αποδόθηκαν στο άρθρο της Tasmania Tours, το οποίο είχε παραχθεί με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και αναρτήθηκε online τον Ιούλιο του 2025.

Παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για ψευδή πληροφορία, αρκετοί ταξιδιώτες πείστηκαν και έφτασαν στην πραγματική πόλη Weldborough της Τασμανίας, ρωτώντας πού βρίσκονται οι θερμές πηγές. Καθώς δεν υπάρχουν τέτοιες πηγές στην περιοχή, δημιουργήθηκε σύγχυση στους κατοίκους και έντονη απογοήτευση στους επισκέπτες.

Απελπισμενοι οι τουρίστες, απελπισμένοι και οι ντόπιοι: «Έρχονται κάθε μέρα και ρωτούν»

Σύμφωνα με το ABC, η ιδιοκτήτρια τοπικής παμπ, Kristy Probert, δέχεται πλέον καθημερινά ερωτήσεις από επισκέπτες που ζητούν οδηγίες για τις ανύπαρκτες πηγές, καθώς και τηλεφωνήματα για κρατήσεις διαμονής: «Πριν από δύο μέρες ήρθε γκρουπ 24 οδηγών από την ενδοχώρα, που έκαναν παράκαμψη στο ταξίδι τους για να πάνε στις θερμές πηγές. Τελικά έμεναν απογοητευμένοι, καθώς τους εξηγούσα ότι το κοντινότερο υδάτινο σημείο είναι ο ποταμός Weld, ο οποίος είναι "παγωμένος" και σίγουρα όχι θερμή πηγή».

Μάλιστα, σχολίασε: «Οι τουρίστες είναι πιο πιθανό να βρουν ζαφείρι παρά θερμές πηγές» και αστειεύτηκε λέγοντας: «Αν κάποιος τις ανακαλύψει, να επιστρέψει στην παμπ για να τον κεράσω μπύρες».

Παραδοχή λάθους από την εταιρεία: «Μας τα έκανε θάλασσα το A.I»

Ο επικεφαλής της Tasmania Tours, Scott Hennessy, δήλωσε στο ABC: «Το AI μας τα έκανε εντελώς θάλασσα». Εξήγησε ότι το διαφημιστικό περιεχόμενο είχε ανατεθεί σε τρίτο συνεργάτη που χρησιμοποίησε υλικό παραγόμενο από τεχνητή νοημοσύνη. Αν και συνήθως τα άρθρα ελέγχονται πριν δημοσιευτούν, κάποια ανέβηκαν εκ παραδρομής όσο ο ίδιος βρισκόταν εκτός χώρας.

Υποστήριξε επίσης: «Η χρήση AI κρίθηκε απαραίτητη, επειδή η εταιρεία δεν έχει αρκετούς πόρους για να γράφει τόσο περιεχόμενο μόνη της και πρέπει να ανταγωνίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης, πρόκειται για κανονική επιχείρηση και όχι για απάτη».

