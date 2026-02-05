Πρωτιά για την Ελλάδα: Αποκαλύφθηκαν οι καλύτερες πόλεις της Ευρώπης για ζευγάρια που περιμένουν παιδί

Αποκαλύφθηκαν οι καλύτερες ευρωπαϊκές πόλεις για babymoon, με την κορυφαία (ελληνική) να διαθέτει εξαιρετική ποιότητα αέρα και ξενοδοχεία με υψηλές αξιολογήσεις.

Πολλά ζευγάρια που περιμένουν μωρό καταφέρνουν να κάνουν ένα τελευταίο ταξίδι πριν αρχίσουν οι υποχρεώσεις που απαιτεί η ύπαρξη ενός παιδιού. Πρόκειται για τα λεγόμενα «babymoons». Συνήθως γίνονται στο 2ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης (όταν η μαμά νιώθει καλύτερα) και είναι χαλαρά, χωρίς περιπέτειες. Επικεντρώνονται κυρίως σε ξεκούραση, spa και καλό φαγητό.

Τα «babymoons» γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή, με τις αναζητήσεις στο Google για αυτό το ιδιαίτερο είδος ταξιδιού να έχουν αυξηθεί κατά 46% σε ετήσια βάση. Ο Δείκτης Babymoon της MoneySuperMarket εξετάζει τις 100 κορυφαίες ευρωπαϊκές πόλεις που απέχουν έως τέσσερις ώρες πτήσης από το Ηνωμένο Βασίλειο και προσφέρουν χαμηλό στρες για μια χαλαρωτική απόδραση για μέλλοντες γονείς.

Η έρευνα αναλύει διάφορους σημαντικούς παράγοντες για τα ζευγάρια που περιμένουν παιδί, όπως η ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης, οι αξιολογήσεις ξενοδοχείων, το κόστος μετακίνησης, η καθαριότητα των δημόσιων τουαλετών, καθώς και η ποιότητα του αέρα και του φαγητού.

Ελληνική πόλη στην κορυφή των προτιμήσεων

Μία ελληνική πόλη ξεχώρισε ιδιαίτερα και κατέκτησε την πρώτη θέση στη σχετική λίστα. Πρόκειται για την Θεσσαλονίκη, η οποία αποδεικνύει ότι είναι ιδανικός προορισμός για χαλάρωση πριν τον ερχομό του μωρού.

Η ηλιόλουστη πόλη κατετάγη ψηλά χάρη στην καλή ποιότητα του αέρα, τα καταλύματα με υψηλές αξιολογήσεις και τον χαλαρό ρυθμό ζωής της. Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας προσφέρει τα πάντα: από αρχαία μνημεία και αγορές μέχρι πλούσια ιστορία προς εξερεύνηση.

Είναι ο ιδανικός προορισμός για μια ήρεμη και ξεκούραστη απόδραση, ενώ οι κάτοικοι μάλιστα εφαρμόζουν τη φιλοσοφία του «χαλαρά», δηλαδή μια νοοτροπία χαλάρωσης, αργών ρυθμών και ζωής χωρίς άγχος.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Μπρνο στην Τσεχία, που διαθέτει πολλά μουσεία και γκαλερί τέχνης, εντυπωσιακά κτίρια και αμέτρητα εστιατόρια με παραδοσιακή κουζίνα, ιδανικά για μια ήρεμη απόδραση.

Στην τρίτη θέση ακολούθησε η γαλλική πόλη Ρεν, με μεσαιωνική παλιά πόλη, ζωντανή γαστρονομική σκηνή και σπίτια με ξύλινο σκελετό. Πρόσφατα, μάλιστα, ανακηρύχθηκε η καλύτερη ευρωπαϊκή πόλη για διαμονή μίας μόνο νύχτας.

Την τέταρτη θέση κατέλαβε το Βρότσλαβ, γνωστό ως η «Βενετία της Ανατολικής Ευρώπης». Η πολωνική πόλη είναι χτισμένη σε 12 νησιά, τα οποία χωρίζονται από κανάλια.

Στην πέμπτη θέση βρέθηκε το Πλόβντιβ, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας, ενώ ακολούθησε ακόμα ένας ελληνικός προορισμός, η Αθήνα.

Η πρωτεύουσα της Λετονίας, η Ρίγα, κατέλαβε την έβδομη θέση και μόλις πέρυσι ανακηρύχθηκε ο καλύτερος ευρωπαϊκός προορισμός σε σχέση ποιότητας-τιμής για τους Βρετανούς, σύμφωνα με την Έκθεση Ταξιδιών του Ταχυδρομείου.

Άλλη μία πρωτεύουσα, η Βουδαπέστη, βρέθηκε στην όγδοη θέση, ενώ ακολούθησαν το Μπάρι στην Ιταλία και η Μαδρίτη στην Ισπανία.

Η Alicia Hempsted, ειδικός ταξιδιωτικής ασφάλισης στη MoneySuperMarket, σχολιάζει: «Τα babymoons είναι ένας δημοφιλής τρόπος για τους μέλλοντες γονείς να χαλαρώσουν, να αποσυνδεθούν από τις πιέσεις της καθημερινότητας και να περάσουν ποιοτικό χρόνο μαζί πριν την άφιξη του μωρού.

Με τόσες σωματικές και συναισθηματικές αλλαγές να συμβαίνουν ταυτόχρονα, ένα babymoon μπορεί να προσφέρει μια απαραίτητη ευκαιρία για ξεκούραση και επαναφόρτιση. Η επιλογή του σωστού προορισμού είναι καθοριστική.

Το να νιώθει κανείς ασφαλής, άνετος και καλά φροντισμένος -με πρόσβαση σε αξιόπιστη υγειονομική περίθαλψη, ποιοτικό φαγητό και εύκολες μετακινήσεις- μπορεί να κάνει το babymoon ένα χαλαρωτικό και αξέχαστο ταξίδι».

