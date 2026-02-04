Το ακατοίκητο νησί που προσφέρει δωρεάν διαμονή με μία παράξενη προϋπόθεση

Το νησί Σκόμερ προσφέρει δωρεάν διαμονή σε όποιον θελήσει να το επισκεφτεί αλλά με μια προϋπόθεση.

Μικροί αιγαιόγλαροι, κοινά αλκίδια, τριδάκτυλοι γλάροι και περισσότερα από 43.000 παπαγάλοι της θάλασσας. Αυτά είναι μόνο μερικά από τα πολλά είδη που μπορεί κανείς να συναντήσει στο νησί Σκόμερ, έκτασης μόλις τριών τετραγωνικών χιλιομέτρων, το οποίο βρίσκεται ανοιχτά της νοτιοδυτικής ακτής της Ουαλίας.

Πρόκειται για ένα ακατοίκητο νησί, το οποίο όμως διαχειρίζεται το Wildlife Trust της Νότιας και Δυτικής Ουαλίας, ένας φιλανθρωπικός οργανισμός με στόχο τη διατήρηση της άγριας ζωής της περιοχής. Ακριβώς αυτός ο φορέας προσφέρει δωρεάν διαμονή σε αυτό το απομακρυσμένο νησί του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η προϋπόθεση για δωρεάν διαμονή

Για να γίνει αυτό, έχει τεθεί μία προϋπόθεση: η καταμέτρηση των περισσότερων από 43.000 παπαγάλων της θάλασσας που κατοικούν στο νησάκι, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου τριών μηνών, από τις 23 Μαρτίου έως τις 23 Ιουνίου, με σκοπό την καταγραφή του αριθμού των πτηνών που επιστρέφουν στο νησί σε αυτό το διάστημα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στην ιστοσελίδα του ο φιλανθρωπικός οργανισμός, το συγκεκριμένο είδος συνήθως εγκαταλείπει το νησί στα τέλη Ιουλίου. Επίσης, ενημερώνουν ότι από φέτος δεν θα είναι πλέον δυνατά τα εμπορικά νυχτερινά ταξίδια προς το νησί. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Σκόμερ είναι Εθνικό Φυσικό Καταφύγιο και μία από τις σημαντικότερες αποικίες θαλάσσιων πτηνών σε ολόκληρη τη Μεγάλη Βρετανία.

Τα είδη που ξεχωρίζουν στο νησί

Όσον αφορά άλλα είδη, και συγκεκριμένα τα θαλάσσια ζώα, ξεχωρίζουν οι γκρίζες φώκιες, οι οποίες αναπαράγονται στις παραλίες το φθινόπωρο, με περίπου 250 μικρά να καταγράφονται κάθε χρόνο, σύμφωνα με στοιχεία του ίδιου του οργανισμού. Επιπλέον, συναντώνται και άλλα είδη, όπως το κοινό δελφίνι, το δελφίνι του Ρίσο, το ρινοδέλφινο και η κοινή φώκαινα.

