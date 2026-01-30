Η Κίνα εκτέλεσε 11 μέλη μαφιόζικης οικογένειας: Έβγαζε πάνω από 1 δισ. τον χρόνο

Η Κίνα ανακοίνωσε την εκτέλεση 11 μελών της οικογένειας Μινγκ, που είχαν στήσει ένα τεράστιο δίκτυο απάτης στα σύνορα με τη Μιανμάρ, αποκομίζοντας αστρονομικά ποσά.

Η Κίνα προχώρησε στην εκτέλεση 11 μελών της μαφιόζικης οικογένειας Μινγκ, μιας οργάνωσης που για χρόνια είχε δημιουργήσει μια βιομηχανία απάτης αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων ετησίως. Η υπόθεση θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες που έχουν αποκαλυφθεί τα τελευταία χρόνια στη νοτιοανατολική Ασία.

Η οικογένεια Μινγκ κατηγορήθηκε για σειρά σοβαρών εγκλημάτων, όπως ανθρωποκτονίες, παράνομες κρατήσεις, εκτεταμένη απάτη και λειτουργία παράνομων καζίνο. Η δράση της εκτεινόταν κυρίως στη βορειοανατολική Μιανμάρ, κοντά στα σύνορα με την Κίνα, με επίκεντρο την περιοχή Λάουκαϊ.

Από το 2015 έως το 2023, το κύκλωμα φέρεται να στόχευε κυρίως κινεζόφωνους πολίτες, οι οποίοι παγιδεύονταν σε τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες. Τα παράνομα έσοδα υπολογίζεται ότι ξεπέρασαν τα 10 δισ. γουάν, ποσό που μεταφράζεται σε περίπου 1,4 δισ. δολάρια.

Η απόφαση που σφράγισε το τέλος

Τον Σεπτέμβριο, δικαστήριο στην επαρχία Τζετζιάνγκ έκρινε ένοχα βασικά στελέχη της οικογένειας, ανάμεσά τους και τον Μινγκ Γκουοπίνγκ, επιβάλλοντας τη θανατική ποινή. Οι καταδικασθέντες άσκησαν έφεση, η οποία απορρίφθηκε, με το Δικαστήριο της πόλης Ουενζού να ανακοινώνει τελικά την εκτέλεση των ποινών.

Περισσότερα από 20 ακόμη μέλη της οικογένειας καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης από πέντε χρόνια έως ισόβια. Ο φερόμενος ως πατριάρχης της οικογένειας, Μινγκ Σουετσάνγκ, είχε δώσει τέλος στη ζωή του το 2023, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.

Τα scam centres της Μιανμάρ

Η υπόθεση των Μινγκ συνδέεται άμεσα με τα διαβόητα scam centres που λειτούργησαν τα τελευταία χρόνια στα σύνορα της Μιανμάρ. Σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ, έως και 120.000 άνθρωποι είχαν απαχθεί και εξαναγκαστεί να εργαστούν σε αυτά τα κέντρα απάτης.

Τα συγκροτήματα παρουσιάζονταν ως επιχειρηματικά πάρκα, ενώ στην πραγματικότητα λειτουργούσαν ως φυλακές για εργαζόμενους που εξαναγκάζονταν να εξαπατούν θύματα σε όλο τον κόσμο. Η κινεζική κυβέρνηση, σε συνεργασία με τοπικές πολιτοφυλακές, προχώρησε το 2023 σε εκτεταμένη επιχείρηση εξάρθρωσης αυτών των δικτύων.

Η επόμενη μέρα

Η οικογένεια Μινγκ είναι η πρώτη που οδηγείται σε εκτελέσεις, ενώ μέλη άλλων οικογενειών όπως οι Μπάι, Γουέι και Λιου αναμένουν την τελική τους καταδίκη. Την ίδια ώρα, πολλές από αυτές τις εγκληματικές δραστηριότητες φαίνεται πως έχουν μεταφερθεί στα σύνορα της Μιανμάρ με την Ταϊλάνδη, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το διαβόητο KK Park.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ