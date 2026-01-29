Πορτοσάλτε για Ολυμπιακό: «Σκέφτηκα ότι πρέπει να πω συγχαρητήρια...» (vid)
Ο Ολυμπιακός πέτυχε μια ιστορική εκτός έδρας νίκη το βράδυ της Τετάρτης απέναντι στον Άγιαξ, με την οποία εξασφάλισε τη συμμετοχή του στα νοκ-άουτ του Champions League, σκορπώντας ντελίριο ενθουσιασμού στους απανταχού φίλους των Ερυθρολεύκων.
Ανάμεσα σε αυτούς, ΔΕΝ βρίσκεται ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής Άρης Πορτοσάλτε, ο οποίος είναι γνωστός για τα... κιτρινόμαυρα αισθήματά του. Η δουλειά, όμως, είναι δουλειά, και σήμερα το πρωί βρέθηκε στο στούντιο του ΣΚΑΪ στο πλαίσιο της εκπομπής «Σήμερα»...
Το πείραγμα του Οικονόμου και η απάντηση του Πορτοσάλτε
Εκεί, τον περίμενε ο Δημήτρης Οικονόμου, που δεν κρύβει την αγάπη του για την ομάδα του Πειραιά. Ούτε, βέβαια, την αγαπημένη του συνήθεια να πειράζει τους καλεσμένους του όταν, βέβαια, το επιτάσσει η αθλητική επικαιρότητα.
Και κάπως έτσι, εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να ρωτήσει τον Άρη Πορτοσάλτε: «Άρη είδες τηλέοραση χθες το βράδυ; Τι είδες; Και τι σκέφτηκες;»
Η -κάπως αμήχανη- απάντηση του Άρη Ποροτοσάλτε; «Βεβαίως είδα και σκέφτηκα ότι το πρωί θα πρέπει να πω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.»
«Ζω για αυτή τη στιγμή, που ο Άρης θα πει συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό», απάντησε ο Δημήτρης Οικονόμου με τον Άρη Πορτοσάλτε να κλείνει την αθλητική παρένθεση της εκπομπής: «Στη ραδιοφωνική εκδοχή θα βάλω και τον ύμνο. Το δικαιούστε.»
Δείτε το σχετικό βίντεο:
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Τα συγχαρητήρια του Πορτοσάλτε στα «γαυρόπουλα», το μήνυμα στους φίλους της ΑΕΚ και τα εύσημα στον Αλαφούζο (vid)
- Πορτοσάλτε για Παναθηναϊκό: «Από τη μία χαίρομαι για την ΑΕΚ, από την άλλη έχουμε έναν ιδιοκτήτη που δίνει, δίνει, δίνει» (vid)
- Η άγνωστη περιπέτεια του Πορτοσάλτε: «Το 1993 με έντονη βροχή με παρέσυρε το έντονο νερό στην Αμφιθέας» (vid)