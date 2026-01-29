Πορτοσάλτε για Ολυμπιακό: «Σκέφτηκα ότι πρέπει να πω συγχαρητήρια...» (vid)

Ο Άρης Πορτοσάλτε σχολίασε την επική πρόκριση του Ολυμπιακού στα νοκ-άουτ του Champions League.

Ο Ολυμπιακός πέτυχε μια ιστορική εκτός έδρας νίκη το βράδυ της Τετάρτης απέναντι στον Άγιαξ, με την οποία εξασφάλισε τη συμμετοχή του στα νοκ-άουτ του Champions League, σκορπώντας ντελίριο ενθουσιασμού στους απανταχού φίλους των Ερυθρολεύκων.

Ανάμεσα σε αυτούς, ΔΕΝ βρίσκεται ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής Άρης Πορτοσάλτε, ο οποίος είναι γνωστός για τα... κιτρινόμαυρα αισθήματά του. Η δουλειά, όμως, είναι δουλειά, και σήμερα το πρωί βρέθηκε στο στούντιο του ΣΚΑΪ στο πλαίσιο της εκπομπής «Σήμερα»...

Το πείραγμα του Οικονόμου και η απάντηση του Πορτοσάλτε

Εκεί, τον περίμενε ο Δημήτρης Οικονόμου, που δεν κρύβει την αγάπη του για την ομάδα του Πειραιά. Ούτε, βέβαια, την αγαπημένη του συνήθεια να πειράζει τους καλεσμένους του όταν, βέβαια, το επιτάσσει η αθλητική επικαιρότητα.

Και κάπως έτσι, εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να ρωτήσει τον Άρη Πορτοσάλτε: «Άρη είδες τηλέοραση χθες το βράδυ; Τι είδες; Και τι σκέφτηκες;»

Η -κάπως αμήχανη- απάντηση του Άρη Ποροτοσάλτε; «Βεβαίως είδα και σκέφτηκα ότι το πρωί θα πρέπει να πω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.»

«Ζω για αυτή τη στιγμή, που ο Άρης θα πει συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό», απάντησε ο Δημήτρης Οικονόμου με τον Άρη Πορτοσάλτε να κλείνει την αθλητική παρένθεση της εκπομπής: «Στη ραδιοφωνική εκδοχή θα βάλω και τον ύμνο. Το δικαιούστε.»

Δείτε το σχετικό βίντεο:

