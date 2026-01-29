Ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή στην ΕΡΤ, όταν η δημοσιογράφος, Σταυρούλα Χριστοφιλέα, περιέγραφε τις εικόνες με τα επτά φέρετρα των οπαδών του ΠΑΟΚ πριν τον επαναπατρισμό τους από τη Ρουμανία.

Οι εικόνες από τη μεταφορά των σορών στο στρατιωτικό αεροσκάφος C-130, είναι από εκείνες που δύσκολα μπορεί να αποδώσει κανείς με λόγια. Καθώς μετέφερε το ρεπορτάζ, η φωνή της δημοσιογράφου «έσπασε», αποτυπώνοντας το βάρος από το μέγεθος της τραγωδία.

Το δυστύχημα που κόστισε τη ζωή στους επτά φιλάθλους έχει βυθίσει στο πένθος οικογένειες, φίλους, ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα και όχι μόνο...

Το σχετικό ηχητικό απόσπασμα μετά το 6:49 του βίντεο.

