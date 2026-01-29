Επιστήμονες ανακάλυψαν «δεύτερη Γη»: Πλανήτης που είναι 50% κατοικήσιμος (vid)

Αστρονόμοι εντόπισαν έναν υποψήφια κατοικήσιμο πλανήτη 146 έτη φωτός μακριά, με μέγεθος παρόμοιο της Γης και τροχιά που θυμίζει έντονα το δικό μας ηλιακό σύστημα.

Αστρονόμοι ανακοίνωσαν την ανακάλυψη ενός υποψήφια κατοικήσιμου πλανήτη σε απόσταση περίπου 146 ετών φωτός από τη Γη, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Astrophysical Journal Letters.

Ο πλανήτης, με την ονομασία HD 137010 b, έχει μέγεθος παρόμοιο με της Γης και παρουσιάζει συνθήκες που θυμίζουν τον Άρη, γεγονός που τον καθιστά ιδιαίτερα ενδιαφέρον για την επιστημονική κοινότητα.

Τα κοινά χαρακτηριστικά με τη Γη: 50% ποσοστό κατοικησιμότητας

Ο HD 137010 b περιφέρεται γύρω από ένα άστρο παρόμοιο με τον Ήλιο και εκτιμάται ότι είναι μόλις κατά 6% μεγαλύτερος από τη Γη. Η ανακάλυψη βασίστηκε σε δεδομένα που συλλέχθηκαν το 2017 από την αποστολή K2 του διαστημικού τηλεσκοπίου Kepler της NASA. Στην έρευνα συμμετείχε διεθνής ομάδα επιστημόνων από την Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δανία.

Η ερευνήτρια Chelsea Huang από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Κουίνσλανδης ανέφερε ότι ο πλανήτης ολοκληρώνει μία πλήρη τροχιά σε περίπου 355 ημέρες, χρονικό διάστημα σχεδόν ίδιο με το γήινο έτος.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι υπάρχει περίπου 50% πιθανότητα ο HD 137010 b να βρίσκεται εντός της κατοικήσιμης ζώνης του άστρου του, δηλαδή σε απόσταση όπου θα μπορούσε θεωρητικά να υπάρχει υγρό νερό.

«Μικρό καλάθι» κρατούν οι επιστήμονες

Παρά τον ενθουσιασμό, οι ειδικοί επισημαίνουν σημαντικούς περιορισμούς. Το άστρο γύρω από το οποίο περιστρέφεται ο πλανήτης είναι πιο ψυχρό και λιγότερο φωτεινό από τον Ήλιο, κάτι που συνεπάγεται πολύ χαμηλές θερμοκρασίες επιφάνειας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αυτές θα μπορούσαν να πέφτουν κάτω από τους -70 βαθμούς Κελσίου, επίπεδα παρόμοια με εκείνα του Άρη.

Η αστροφυσικός Sara Webb τόνισε ότι μέχρι στιγμής έχει παρατηρηθεί μόνο ένα πέρασμα του πλανήτη μπροστά από το άστρο του, ενώ για επιβεβαίωση ενός εξωπλανήτη απαιτούνται συνήθως τουλάχιστον τρεις παρατηρήσεις.

Παράλληλα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ο HD 137010 b να είναι μια λεγόμενη «υπερχιονόμπαλα», δηλαδή ένας μεγάλος, παγωμένος κόσμος, όπου το νερό βρίσκεται κυρίως σε στερεή μορφή και παραμένει απρόσιτο με τη σημερινή τεχνολογία.

