Συγκλονίζει η οικογενειακή τραγωδία ενός από τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία, καθώς είχε χάσει τον πατέρα του στο ίδιο ακριβώς σημείο.

Νέες αποκαλύψεις για την αδιανόητη τραγωδία στη Ρουμανία φέρνουν στο φως μια ανατριχιαστική σύμπτωση.

Ένας από τους επτά νεαρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους, είχε χάσει τον πατέρα του στον ίδιο δρόμο χρόνια νωρίτερα.

H «μαύρη» σύμπτωση του αδικοχαμένου

Μιλώντας στο Star, γυναίκες από το οικογενειακό περιβάλλον του 27χρονου περιέγραψαν με σπαρακτικό τρόπο την ιστορία της οικογένειας. Όπως ανέφεραν, ο πατέρας του, επαγγελματίας οδηγός νταλίκας, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στον ίδιο ακριβώς δρόμο στη Ρουμανία.

Τότε, ήταν μόλις 12 ετών όταν έμεινε ορφανός από πατέρα και μεγάλωσε ως μοναχοπαίδι.

«Το βανάκι το οδηγούσε κάποιος από την παρέα. Ο πατέρας είχε φύγει με την νταλίκα στον ίδιο δρόμο ακριβώς στη Ρουμανία. Το παιδί μεγάλωσε ορφανό από 12 χρονών. Ήταν μοναχοπαίδι. Ζούσε τα τελευταία χρόνια με τη μητέρα του στη Θεσσαλονίκη», ανέφερε συγγενής του θύματος.

«Έφυγε χαρούμενος για το παιχνίδι»

Η οικογενειακή τραγωδία κορυφώνεται με τα λόγια για τη μητέρα του, η οποία αδυνατεί να διαχειριστεί την απώλεια: «Η μάνα του ούτε να μιλήσει δε μπορεί. Χάθηκε για πάντα το παιδί μας, ο λεβέντης μας. Έφυγε τόσο χαρούμενος για αυτό το παιχνίδι, ήταν κολλητοί από μικρά παιδιά με την παρέα του», είπε συγκλονισμένη συγγενής του 27χρονου.

