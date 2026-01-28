Δικηγόρος εταιρίας ενοικίασης του βαν που επέβαιναν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ: «Δεν διέθετε lane assist» (vid)

Κατηγορηματικά διαψεύδει η εταιρεία ενοικίασης κάθε ενδεχόμενο τεχνικής βλάβης στο μίνι βαν του δυστυχήματος στη Ρουμανία, ξεκαθαρίζοντας πως το όχημα δεν διέθετε σύστημα lane assist.

Το ενδεχόμενο να συνέβαλε στην τραγωδία με τους επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ η κατάσταση του οχήματος ή κάποιο ηλεκτρονικό σύστημα, όπως το lane assist, διέψευσε κατηγορηματικά η εταιρεία εκμίσθωσης του μοιραίου βαν στην Έδεσσα.

Τις τελευταίες ώρες είχαν διατυπωθεί ερωτηματικά σχετικά με το αν η ύπαρξη συστήματος υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας θα μπορούσε να επηρεάσει την πορεία του οχήματος, σενάριο που η εταιρεία απορρίπτει πλήρως.

«Το όχημα δεν διέθετε lane assist»

Ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας ενοικίασης, Αντώνης Ξυλουργίδης, ξεκαθάρισε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, πως το συγκεκριμένο μίνι βαν όχι μόνο ήταν απολύτως ασφαλές, αλλά και ότι δεν διέθετε καν σύστημα lane assist.

«Το αυτοκίνητο είχε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις για νόμιμη και ασφαλή μετακίνηση. Είχε διανύσει περίπου 100.000 με 110.000 χιλιόμετρα και βρισκόταν σε εξαιρετική κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε πως τα οχήματα του στόλου ελέγχονται σχολαστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι ιδιοκτήτες της εταιρείας «δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη σωστή συντήρηση και ασφάλεια κάθε αυτοκινήτου».

Τι λέει η εταιρεία για τα αίτια του δυστυχήματος και τον αριθμό των επιβατών

Αναφερόμενος στις συνθήκες του τραγικού συμβάντος, ο κ. Ξυλουργίδης σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν οριστικά συμπεράσματα: «Το δυστύχημα έγινε όπως έχει αποτυπωθεί στα βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Τα ακριβή αίτια ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές και δεν μπορούν ακόμη να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα», δήλωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο ζήτημα του αριθμού των επιβαινόντων στο μίνι βαν, καθώς στο όχημα επέβαιναν δέκα άτομα, ενώ διέθετε εννέα θέσεις. Όπως διευκρίνισε ο νομικός σύμβουλος: «Το συγκεκριμένο βαν είχε 8+1 θέσεις, συνεπώς ο 10ος επιβάτης δεν προβλεπόταν βάσει των προδιαγραφών». Τόνισε ωστόσο πως η εταιρεία δεν μπορεί να γνωρίζει ή να ελέγξει τι συμβαίνει μετά την παράδοση του οχήματος στους ενοικιαστές.

