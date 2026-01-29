Άρης: Αντιπροσωπεία της ΚΑΕ βρέθηκε στο γήπεδο της Τούμπας
Μετά την ποδοσφαιρική ομάδα του Άρη, αντιπροσωπεία της ΚΑΕ Άρης – με την επιστροφή της από την Τουρκία – βρέθηκε στο γήπεδο της Τούμπας και απέτισε φόρο τιμής στους επτά φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. Για την ακρίβεια, ο πρόεδρος της ΚΑΕ, Χάρης Παπαγεωργίου, ο επιχειρησιακός διευθυντής, Βύρων Αντωνιάδης, ο General Manager, Νίκος Ζήσης, ο αρχηγός της ομάδας, Λευτέρης Μποχωρίδης και ο υπεύθυνος ασφαλείας, Λευτέρης Τσιλιγγόπουλος, βρέθηκαν στο γήπεδο της Τούμπας και άφησαν μία φανέλα του Άρη και λουλούδια, τιμώντας τη μνήμη των φιλάθλων που αδόκητα έφυγαν από τη ζωή, στο δρόμο για να υποστηρίξουν την ομάδα τους.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.