Μετά την ποδοσφαιρική ομάδα του Άρη, αντιπροσωπεία της ΚΑΕ Άρης – με την επιστροφή της από την Τουρκία – βρέθηκε στο γήπεδο της Τούμπας και απέτισε φόρο τιμής στους επτά φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. Για την ακρίβεια, ο πρόεδρος της ΚΑΕ, Χάρης Παπαγεωργίου, ο επιχειρησιακός διευθυντής, Βύρων Αντωνιάδης, ο General Manager, Νίκος Ζήσης, ο αρχηγός της ομάδας, Λευτέρης Μποχωρίδης και ο υπεύθυνος ασφαλείας, Λευτέρης Τσιλιγγόπουλος, βρέθηκαν στο γήπεδο της Τούμπας και άφησαν μία φανέλα του Άρη και λουλούδια, τιμώντας τη μνήμη των φιλάθλων που αδόκητα έφυγαν από τη ζωή, στο δρόμο για να υποστηρίξουν την ομάδα τους.