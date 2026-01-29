Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

Οι αριθμοί βγήκαν, τα λεφτά δεν μπήκαν...

Για λίγα λεπτά πίστεψαν ότι η ζωή τους άλλαξε για πάντα. Ότι από ένα κουπόνι αξίας δύο λιρών πέρασαν κατευθείαν στην premium κατηγορία των εκατομμυριούχων. Όμως η ιστορία της Edwina και του David Nylan αποδείχθηκε ένα από τα πιο σκληρά «αν» που έχουν καταγραφεί ποτέ στην ιστορία της λοταρίας.

Το ζευγάρι από το Fleetwood της Αγγλίας είχε επιλέξει τους ίδιους έξι αριθμούς που έβγαλαν το μεγάλο έπαθλο των 35 εκατομμυρίων λιρών σε κλήρωση λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Οι αριθμοί ταίριαζαν απόλυτα. Έλειπε μόνο ένα πράγμα: να έχει ολοκληρωθεί η αγορά του δελτίου....

Η Edwina θυμάται τη στιγμή που είδε τα νούμερα να βγαίνουν. Όλα συνηγορούσαν σε μια νίκη που θα τους άλλαζε τη ζωή. Όμως στο email δεν υπήρχε καμία επιβεβαίωση. Και στο προφίλ τους, κανένα δελτίο.

Το σύστημα είδε 60 λεπτά, όχι 35 εκατομμύρια

Όταν επικοινώνησαν με την εταιρεία της λοταρίας, ήρθε η ψυχρολουσία. Η αγορά του δελτίου δεν είχε ολοκληρωθεί γιατί ο τραπεζικός τους λογαριασμός είχε μόλις 60 λεπτά υπόλοιπο. Η προσπάθεια αγοράς είχε απορριφθεί αυτόματα. Καμία συμμετοχή. Κανένα δικαίωμα στο έπαθλο.

Η Edwina δικαιολογήθηκε ότι προσπάθησαν να φορτίσουν τον λογαριασμό τους και θεώρησαν πως η διαδικασία είχε ολοκληρωθεί. Το email επιβεβαίωσης δεν ελέγχθηκε ποτέ από τους ίδιους. Ήταν παραμονές Χριστουγέννων και, όπως λέει η ίδια, «το μυαλό ήταν αλλού».

Το σύστημα, ωστόσο, δεν λειτουργεί με υποθέσεις. Αν δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη αγορά, δεν υπάρχει δελτίο. Και χωρίς δελτίο, δεν υπάρχει κέρδος, ακόμα κι αν έχεις προβλέψει όλους τους αριθμούς.

Από το όνειρο στο τίποτα μέσα σε λίγες ώρες

Η Edwina περιγράφει το συναίσθημα ως κάτι παραπάνω σοκαριστικό. Ούτε θυμός, ούτε οργή, απλά μια βαριά απογοήτευση που έπρεπε απλώς να τη διαχειριστούν. Έπρεπε να συνεχίσουμε τη ζωή μας», λέει. «Να μη βυθιστούμε. Να είμαστε ευγνώμονες για όσα έχουμε».

Η εταιρεία της λοταρίας ξεκαθάρισε πως κάθε αποτυχημένη αγορά συνοδεύεται από μήνυμα σφάλματος και πως μόνο τα δελτία που έχουν αγοραστεί επιτυχώς συμμετέχουν στην κλήρωση. Με απλά λόγια, το σύστημα έκανε ακριβώς αυτό που έπρεπε να κάνει.

Παρόλα αυτά, οι Nylan δηλώνουν πως θα συνεχίσουν να παίζουν. Όχι γιατί περιμένουν πια το θαύμα, αλλά γιατί, όπως λένε, «κάποιες φορές δεν σου χρωστάει τίποτα η τύχη».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ